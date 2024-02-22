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Игры будущего

22 февраля, 20:11

Дацюк о матче в фиджитал-хоккей: «Спрашивал у молодых, где кнопка паса, как шайбу отобрать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский хоккеист Павел Дацюк поделился впечатлениями от участия в вынесенном матче звезд по фиджитал-хоккею на Играх будущего.

«Фиджитал — это что-то новое для меня, я в приставку не играл, все время во дворе был. У молодых ребят спрашивал, где кнопка паса, как шайбу отбирать. Приятно, что ко мне относились с уважением, старших слушаются, хорошие родители у ребят. На них было сильное давление, хотели помочь команде, переживали.
Мне правда интереснее была все-таки вторая часть. Ребята — молодцы. Вратарь у второй команды начал не очень, но потом собрался, помог их команде. Наверное, было бы неплохо увидеть российский симулятор. Сейчас мы открываем все новое, можно попробовать, столько новых видов спорта.
Для меня 3 на 3 — это очень приятный формат, маленькая площадка, только приветствую. Много моментов, голов, можно шайбу быстро потерять, надо быстро мыслить. В таком матчах интересно, когда пресса рядом, а вот в настоящем матче это уже будет некорректно. И там порой такие эмоции — не для прессы. Мой фирменный буллит? Руки сами тянутся», — сказал Дацюк

Игры будущего продлятся в Казани до 3 марта.

Павел Дацюк
Хоккей
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