Frame Tamer: «Фиджитал-игры — это новое направление, в котором ребята могут завоевать титулы»

Российский стример Александр Ермолаев, известный под псевдонимом Frame Tamer, рассказал, как можно привлечь внимание молодежи к Играм будущего.

«Да миллионом вещей. Например, развитием. Молодежь сейчас только об этом и думает. Мир меняется, приходят новые технологии, и в них надо разбираться, как-то соответствовать, искать свое место. Это сделать тяжело. И сейчас появились фиджитал-игры — новое направление, в котором ребята могут развить себя, завоевать титулы. Раньше они просто играли, а сейчас соревнования будут проводиться в формате той же Олимпиады», — приводит слова Frame Tamer RT.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.