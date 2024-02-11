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Игры будущего

11 февраля, 15:03

Frame Tamer: «Фиджитал-игры — это новое направление, в котором ребята могут завоевать титулы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский стример Александр Ермолаев, известный под псевдонимом Frame Tamer, рассказал, как можно привлечь внимание молодежи к Играм будущего.

«Да миллионом вещей. Например, развитием. Молодежь сейчас только об этом и думает. Мир меняется, приходят новые технологии, и в них надо разбираться, как-то соответствовать, искать свое место. Это сделать тяжело. И сейчас появились фиджитал-игры — новое направление, в котором ребята могут развить себя, завоевать титулы. Раньше они просто играли, а сейчас соревнования будут проводиться в формате той же Олимпиады», — приводит слова Frame Tamer RT.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Источник: RT
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