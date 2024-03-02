Чернышенко заявил, что количество просмотров соревнований Игр будущего составляет 2,2 миллиарда

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что трансляции соревнований Игр будущего посмотрели более 2,2 миллиарда раз.

«Соревнования проходят более чем удачно, превысили самые смелые ожидания. Любой проект, который делается впервые, несет огромное количество неизвестных неожиданностей. Один факт, что приехали представители 107 стран — и это команды не дворовые, а топового уровня — и что количество просмотров составляет 2,2 миллиарда на сегодня, говорит о том, что с форматом угадали и проект состоялся», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

Игры будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. Основной площадкой для проведения мультиспортивного турнира является выставочный комплекс «Казань Экспо». Программа соревнований состоит из пяти категорий («вызовов»): спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.