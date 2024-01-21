Чернышенко: «Игры будущего помогут сплотить спортивное сообщество вокруг общих идей и ценностей»

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал проведение Игр будущего в Казани событием мирового масштаба.

«Совсем скоро, через месяц, в гостеприимной Казани впервые в истории состоится открытие Игр будущего. Это событие мирового масштаба. Это наш, российский продукт, сделанный по поручению президента России Владимира Путина, который открывает новую страницу в истории спорта. Современный мир требует от нас адаптации как в цифровой, так и в физической реальностях. Турнир помогает сплотить спортивное сообщество вокруг общих идей и ценностей спорта 21-го века», — сказал Чернышенко в рамках выставки-форума «Россия».

Игры будущего — фиджитал-соревнования, которые пройдут в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт. В программу входят состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетика, гонки дронов и другие.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.