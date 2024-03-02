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Игры будущего

2 марта, 18:19

Чернышенко считает эффективным использование олимпийского наследия на Играх будущего 2024

Алина Савинова
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал об обстановке на турнире по фиджитал-гонкам на Играх будущего в Сочи.

«Это, скорее, такое дежавю, по этой атмосфере мы давно соскучились. Сейчас мы ее получили на Играх будущего, здесь, конечно, еще больше молодежи. И обстановка такая классная, драйвовая, молодежная, большое количество участников — более 170 стран. Это то, о чем можно было мечтать с точки зрения эффективного использования олимпийского наследия «Сочи», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

Турнир по фиджитал-гонкам в рамках Игр будущего проходит на «Сочи-Автодроме» с 2 по 3 марта.

Источник: ТАСС
Дмитрий Чернышенко
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