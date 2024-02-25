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Игры будущего

25 февраля, 12:37

Чернышенко: «Открытие Игр будущего посмотрело более миллиарда человек»

Сергей Разин
корреспондент
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поделился впечатлениями от проведения Игр будущего.

«За Играми будущего следили все, церемонию открытия посмотрело более миллиарда человек. Многие страны захотели провести у себя такие соревнования, а два президента напрямую об этом заявили в прямом эфире. Сейчас экватор Игр будущего. 3 марта будет церемония закрытия. Есть позитивная реакция спортсменов, которые признали этот формат. 2000 спортсменов приехали из 107 стран со всего мира. Мы видим, что Игры вызывают неподдельный интерес у спортивного общества. Движение шагает по планете. Создана международная федерация, а восемь стран хотят побороться за проведение следующих Игр», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Игры будущего 2024. Игры будущего: расписание и где смотреть трансляции соревнования 25 февраля

Источник: https://rsport.ria.ru/20240225/igry_buduschego-1929364362.html?in=l
Дмитрий Чернышенко
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