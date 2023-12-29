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Игры будущего

Сегодня, 13:03

Чернышенко рассказал о призовом фонде «Игр Будущего»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что участники «Игр Будущего» разыграют внушительный призовой фонд.

«Поскольку формат соревнований у нас инновационный, обсуждаем разные варианты поощрения спортсменов. Участников ожидает внушительный призовой фонд, а победителей наградим уникальным трофеем «Игр Будущего», который в начале декабря отправился на околоземную орбиту и сейчас находится на МКС», — приводит «РИА Новости» слова Чернышенко.

«Игры Будущего» — фиджитал-соревнования, которые пройдут в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт. Программа включает в себя состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетику, гонки дронов и другие.

«Игры Будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Источник: РИА Новости
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