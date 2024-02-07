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Игры будущего

Сегодня, 10:02

Чернышенко: «Готовимся принять более 260 опытных команд и порядка 2 тысяч участников на Играх будущего»

Алина Савинова
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что участие в Играх будущего примут около 2 тысяч человек из более 100 стран.

«Интерес к ним действительно очень большой. Первый в мировой истории международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», безусловно, станет одним из самых знаковых спортивных событий 2024 года. Игры будущего — масштабный международный турнир, мы готовимся принять более 260 опытных команд и порядка 2 тысяч участников. Заявились уже участники из более 100 стран, участие в турнире клубное и открытое, а в одной команде могут быть представители разных стран. Игры планируем освещать на стриминговых и онлайн-платформах, также соревнования будут включены в программную сетку мировых вещателей», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.

Источник: https://tass.ru/sport/19918353
Дмитрий Чернышенко
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