Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Игры будущего

Сегодня, 09:33

Чернышенко отметил, что Россия имеет прекрасные перспективы в развитии спорта

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что у России есть прекрасные перспективы в международном спортивном движении.

«Перспективы [России в международном спортивном движении в ближайшие годы] прекрасные. Только в текущем году наша страна примет сразу несколько значимых международных спортивных соревнований открытых форматов. Это Игры будущего, Игры стран БРИКС, Всемирные игры дружбы, VIII Международные игры «Дети Азии» и другие масштабные мероприятия. Более того, мы сегодня сами задаем спортивные тренды. Россия стала пионером фиджитал-движения — это совершенно новый и самостоятельный вид спорта, существующий отдельно от классического спорта и киберспорта. Мы хотим дать спортсменам всех стран и народов возможность побеждать в честной борьбе без политического окраса», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Игры БРИКС состоятся там же с 12 по 23 июня. В программу турнира вошли 29 видов спорта, в том числе баскетбольное и футбольное двоеборье в формате «фиджитал».

Игры дружбы с 15 по 29 сентября примут Москва и Екатеринбург. На них будет представлено 27 видов спорта, а атлеты выступят на 23 спортивных объектах. «Дети Азии» пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/19918319
Дмитрий Чернышенко
3
0
Читайте также
Чемпионат России среди юниоров пройдет с 6 по 8 февраля
Дикиджи подписал бумагу о неразглашении по делу об угрозе в метро
ВКС РФ и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде армии Украины
Карлсон ответил на обвинения в предательстве из-за интервью с Путиным
На Украине заявили об обращении к РФ с просьбой передать тела погибших в Ил-76
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Популярное видео
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов попал в программу помощи игрокам НХЛ вслед за Ничушкиным
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Олимпиада-2026 с НХЛ: увидим ли мы сборную России в Милане?
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
Игроков «Динамо» забросали мусором в Нижнем Новгороде
3 или 5? Сколько будет легионеров в КХЛ?
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
ЦСКА вышел плей-офф, Тамбиев остается в «Адмирале»
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
«Сибирь» все дальше от плей-офф
«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» вышел в плей-офф, Разин недоволен оператором
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший пилот «Формулы-1» испанец Мери выступит на Играх будущего

Чернышенко: «Готовимся принять более 260 опытных команд и порядка 2 тысяч участников на Играх будущего»
Новости
RSS RSS
Все новости