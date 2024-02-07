Чернышенко отметил, что Россия имеет прекрасные перспективы в развитии спорта

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что у России есть прекрасные перспективы в международном спортивном движении.

«Перспективы [России в международном спортивном движении в ближайшие годы] прекрасные. Только в текущем году наша страна примет сразу несколько значимых международных спортивных соревнований открытых форматов. Это Игры будущего, Игры стран БРИКС, Всемирные игры дружбы, VIII Международные игры «Дети Азии» и другие масштабные мероприятия. Более того, мы сегодня сами задаем спортивные тренды. Россия стала пионером фиджитал-движения — это совершенно новый и самостоятельный вид спорта, существующий отдельно от классического спорта и киберспорта. Мы хотим дать спортсменам всех стран и народов возможность побеждать в честной борьбе без политического окраса», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Игры БРИКС состоятся там же с 12 по 23 июня. В программу турнира вошли 29 видов спорта, в том числе баскетбольное и футбольное двоеборье в формате «фиджитал».

Игры дружбы с 15 по 29 сентября примут Москва и Екатеринбург. На них будет представлено 27 видов спорта, а атлеты выступят на 23 спортивных объектах. «Дети Азии» пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля.