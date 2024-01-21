Чернышенко — об Играх будущего: «Несмотря на политику МОК, Россия и страны партнеры поддерживают идею спорта вне политики»

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о подготовке к проведению турнира Игры будущего.

«Россия продолжает реализовывать принцип открытости. Спорт — это мягкая сила, которая способствует сплочению стран, развитию партнерских отношений. Несмотря на политику МОК, Россия и страны партнеры поддерживают идею спорта вне политики. Формат Игр будущего — клубный. В феврале мы ожидаем более 2000 участников из более 100 стран. Игры позволят достичь целей в сфере туризма, международного сотрудничества. Уже до начала соревнований мы наблюдаем интерес российской и международной аудитории к фиджитал формату.

Более 40 стран уже приняли участие в тестовом формате, ни о каком бойкоте речи не идет. Турнир Игры будущего объединил 7 миллионов человек по все России единой фиджитал эстафетой. Казань готова принять высокопоставленных гостей, мы ожидаем глав государств, СМИ, спортсменов, болельщиков из разных стран. Деловая программа откроет возможности для сотрудничества не только в сфере спорта, но и в науке, инновациях, игровой индустрии. Гости Игр получат возможность воспринять образ новой России, которая успешно развивается, сочетает в себе самобытность культуры и инноваций. Россия уже живет в новой эпохе", — сказал Чернышенко в рамках выставки-форума «Россия».

Игры будущего — фиджитал-соревнования, которые пройдут в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт. В программу входят состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетика, гонки дронов и другие.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.