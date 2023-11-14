Чернышенко надеется, что российские спортсмены станут первыми победителями «Игр будущего»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поделился ожиданиями от «Игр будущего» в Казани.

«Мы готовы, всего на игры ожидаем приезд представителей более 100 стран. Нам хочется, чтобы первыми победителями стали наши спортсмены. Министерство спорта работает над этим, идут отборы. У нас есть понимание, что несколько стран хотят продолжить проект. С нетерпением ждем, кто примет эстафетную палочку у России», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Ранее стало известно, что талисманом первых «Игр будущего» станет жар-птица Мира.

Турнир пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Игры будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.