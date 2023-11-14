Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Игры будущего

Сегодня, 13:59

Чернышенко надеется, что российские спортсмены станут первыми победителями «Игр будущего»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поделился ожиданиями от «Игр будущего» в Казани.

«Мы готовы, всего на игры ожидаем приезд представителей более 100 стран. Нам хочется, чтобы первыми победителями стали наши спортсмены. Министерство спорта работает над этим, идут отборы. У нас есть понимание, что несколько стран хотят продолжить проект. С нетерпением ждем, кто примет эстафетную палочку у России», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Ранее стало известно, что талисманом первых «Игр будущего» станет жар-птица Мира.

Турнир пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Игры будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.

Источник: ТАСС
Дмитрий Чернышенко
Читайте также
Глава МОК заявил, что Олимпиада-2024 не будет отменена из-за роста числа военных конфликтов
Валиева и ажиотаж. Мысли по итогам «Гран-при» в Казани
Правительство России утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2024 год
Дочь боксера Дацика госпитализирована в Москве
Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной гражданкой России и Израиля Цурковой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Сын Плющенко выдал гениальный прокат под Джексона!
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Кузнецов забил, Овечкин — снова нет
Анна Щербакова снова на льду: программа под «17 мгновений весны»
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Талисманом первых «Игр будущего» станет жар-птица Мира

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости