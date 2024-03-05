Бразильский фиджитал-футболист признался, что в России впервые в жизни увидел снег

Игрок бразильской команды по фиджитал-футболу R10 Родриго Пимпао рассказал о впечатлениях, которые остались у него после Игр будущего в Казани.

«О соревновании мне рассказал друг. Помню, идея совмещения реального спорта с виртуальным сразу показалась интересной. Могу только сказать, что счастлив был стать частью столь масштабного мероприятия. Раньше у вас бывать не приходилось. Я выступал во многих странах: Японии, Южной Корее, ОАЭ, Иране, но в Россию прилетел впервые. Честно говоря, я нахожусь под впечатлением. Казань вообще показалась очень красивым городом. Организация тоже на потрясающем уровне.

Ощущения крайне необычные. О чем говорить, если я до того даже снега не видел. А тут его целые горы. От восхищения сразу схватился за телефон и принялся фотографировать. Отправлял кадры друзьям и родным. Не сказать, что они шокированы, но впечатлены. В Бразилии подобную погоду невозможно себе представить», — приводит RT слова Пимпао.

Игры будущего проходили в Казани с 21 февраля по 3 марта.