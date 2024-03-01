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Игры будущего

1 марта, 17:46

Баскетболист Шаташвили считает финал с R10 Team USA украшением Игр будущего

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стритболист Liga Pro Team Шалва Шаташвили высказался о финальном матче с американской командой R10 Team.

«Если честно, пока до конца не понял, насколько тут все серьезно. Выглядит довольно основательно. Атмосфера на трибунах просто невероятная. Организация была на высшем уровне. Да что говорить, даже церемония открытия всем запомнилась. Возникает ощущение, что находишься на Олимпиаде. Круто. А эмоции после успешного финала в любом случае всегда зашкаливают. Пока они немного поутихли, поскольку накопилась усталость. Порадуемся чуть-чуть позже», — приводит слова Шаташвили RT.

Он также ответил на вопрос, ожидала ли Liga Pro Team, что с R10 Team USA получится настолько равное противостояние в финале.

«О недооценке речи точно не было. Американский коллектив изначально считался главным фаворитом соревнований. Перед началом мы тщательно их разбирали. Достаточно того, что там в составе собраны баскетболисты-профессионалы, выступающие на международном уровне. А за киберчасть отвечает Мэттью Роблес. Ждали плотной и жесткой борьбы. Так и получилось. Но зрителям должно было понравиться — решающая встреча стала украшением Игр», — добавил Шаташвили.

Источник: RT
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