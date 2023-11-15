Дзюба — о киберспорте: «Против тех, кто много тренируется, у меня просто нет шансов»

Чемпион России по футболу Артем Дзюба поделился мнением о развитии компьютерных игр в России.

«Я думаю, что на 100 процентов компьютерные игры помогают развитию людей. Если раньше, когда все начиналось, мы как-то тяжело к этому относились, казалось, что это не совсем спорт, то сейчас нужно признать, что это действительно спортсмены, которые уделяют этому очень много времени, — приводит слова Дзюбы ТАСС. — Я сам люблю поиграть в компании друзей в CS:GO, но понимаю, что против тех, кто много тренируется, играть просто без шансов. Поэтому в киберспорте и спорте должен быть профессионализм, нужно тренироваться, оттачивать мастерство, без этого никак. То, что это объединено, прямо интересно посмотреть на этот формат, какое будет преимущество в киберспорте, смогут ли профессиональные спортсмены его отыграть».

Первые «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.