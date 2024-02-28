Дзюба: «Соболев часов 20 в сутки проводит за компьютерными играми»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, кого бы позвал в свою фиджитал-команду.

«Многие из моих друзей согласились бы на подобную авантюру с удовольствием. 100 процентов ряды команды пополнил бы Иван Кузьмичев. Он в полном порядке и в FIFA, и в Counter-Strike, и в NHL. Далее — Стас Магкеев, Макс Ненахов. Банда была бы как на подбор... В Counter-Strike очень хороши Никита Чернов, Саша Головин и Александр Соболев. А последний еще и в FIFA играет на высоком уровне. Мне кажется, он часов 20 в сутки проводит за компьютерными играми», — цитирует RT Дзюбу.

Игры будущего — фиджитал-соревнования, которые проходят в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт. Мультиспортивный турнир стартовал 21 февраля и завершится 3 марта.