Дзюба: «Для тех, у кого мало игрового времени, фиджитал-футбол — это не совсем то»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал возможное создание фиджитал-лиги, в которой выступали бы клубы РПЛ.

«Думаю, нет: для тех, у кого мало игрового времени, это не совсем то. Необходимо набирать форму и получать практику через игры в формате 11 на 11. Если уж на то пошло, раньше ребята выступали в дубле, а сейчас изменен формат Кубка России — спортсмены получают больше игровой практики», — приводит RT слова Дзюбы.

Игры будущего — фиджитал-соревнования, которые проходят в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт. Мультиспортивный турнир стартовал 21 февраля и завершится 3 марта.