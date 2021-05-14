Ю ноши нижегородского «Нормана» стали триумфаторами второго розыгрыша мини-футбольной «Спортмастер-Юниорлиги U -18» — главного турнира для юношеских команд старшей возрастной группы под эгидой АМФР.

Решающие игры в формате «Финала восьми» прошли в Сыктывкаре. Их участниками стали представители сильнейших детско-юношеских школ по мини-футболу по итогам регулярного этапа соревнований: «Норман» (Нижегородская область.), «Синара» (Екатеринбург), «Газпром-Югра» (Югорск), «Новая генерация» (Сыктывкар), «Тюмень», «Ухта», «Академия» (Санкт-Петербург) и «Северная Двина-СШОР Поморье» (Архангельск).

Согласно занятым на регулярном этапе местам клубы были распределены на две группы. Две лучшие команды каждого квартета продолжили борьбу за трофей, остальные разыграли оставшиеся позиции.

Главной сенсацией «Финала восьми» стал неудачный старт действующего на тот момент победителя и фаворита лиги — екатеринбургской «Синары». Два поражения на старте от «Академии» и «Ухты» отбросили уральцев в нижнюю сетку плей-офф. Как итог — лишь непривычное пятое место.

— С первой же игры в группе все пошло не по нашему сценарию. Возможно, недооценили те команды, которые приехали биться в каждом матче. К тому же мы совершили немало ошибок. Скорее всего, мы проиграли сами себе, — сетовал наставник уральцев, в прошлом форвард сборной России Константин Тимощенков.

Нижегородцы, взяв победный старт, были уже неудержимы. Пять побед в пяти матчах, невероятный по накалу финал против «Тюмени», победа в серии пенальти — такова формула успеха юных воспитанников тренера Олега Балеевских.

— Думаю, это был лучший финал за всю историю «Спортмастер-Юниорлиги» и юношеской суперлиги. Спасибо всем, кто за нас болел и переживал. Для меня это не первая золотая медаль, но пока самая высокая по статусу, — делился впечатлениями капитан «Нормана» Иван Малинин.

Главным призом команде-победительнице станет полный комплект спортивной экипировки от титульного партнера лиги, а лучшим игрокам в пяти номинациях были вручены специальные денежные сертификаты.

Финал «Спортмастер-Юниорлиги» вызвал небывалый ажиотаж в столице Республики Коми — визит делегации АМФР, мастер-классы от тренеров сборной России для воспитанников местного мини-футбола, личное участие главы региона и полный зал болельщиков. Мини-футбол здесь по-настоящему любят.

— Наш регион славится именитыми спортсменами — олимпийскими чемпионами, призерами Олимпийских игр, чемпионами мира. Мы уделяем повышенное внимание развитию спорта. Мини-футбол пользуется в республике большой популярностью у детей и молодежи, мы его всячески поддерживаем, — отметил глава Республики Коми Владимир Уйба.

— Очень рад, что «Спортмастер-Юниорлига» завершилась именно в Сыктывкаре при практически полных трибунах, даже несмотря на то, что в финале играли команды не из Республики Коми. Этот финал стал украшением всего сезона. Поздравляю всех его призеров, организаторов соревнований и, конечно же, благодарю за внимание главу Республики Коми Владимира Викторовича Уйба. Уверен, что после этого турнира мини-футбол в Республике Коми получит новый импульс к развитию, — подвел итог президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.

«СпортмастерЮниорлига U-18». Финальный этап



Группа А

Синара — Академия — 0:1

Новая генерация — Ухта — 3:2

Ухта — Синара — 3:2

Академия — Новая генерация — 2:2

Ухта — Академия — 0:0

Новая генерация — Синара — 2:3



Группа В

Норман — Северная Двина — 2:0

Газпром-Югра — Тюмень — 0:6

Северная Двина — Газпром-Югра — 2:3

Тюмень — Норман — 1:3

Тюмень — Северная Двина — 4:0

Норман — Газпром-Югра — 9:2



За 5-8-е места

Ухта — Северная Двина — 4:2

Газпром-Югра — Синара — 2:2



1/2 финала

Академия — Тюмень — 0:3

Норман — Новая генерация — 12:4



Матч за 7-е место

Северная Двина — Газпром-Югра — 3:3 (пен. — 3:5)



Матч за 5-е место

Ухта — Синара — 1:9



Матч за 3-е место

Академия — Новая генерация — 0:1



Финал

Норман - Тюмень — 6:6 (пен. — 5:4)

Евгений Янченко