Разгромив «Тюмень» в 4-м матче финальной серии 8:4, екатеринбургская «Синара» в третий раз завоевала титул чемпиона России. Спустя долгих 11 лет, прошедших с момента последнего золотого триумфа команды Григория Иванова.

В итоговом успехе уральцев вряд ли кто-нибудь сомневался. «Синара» под руководством Евгения Давлетшина не просто ровно, стабильно прошла дистанцию регулярного чемпионата, выиграв его с отрывом в 10 очков, но и радовала глаз великолепной, искрометной комбинационной, результативной игрой, блеском своих солистов Абрамова, Путилова, Прудникова, Герасимова, Фахрутдинова. В Екатеринбурге в последние годы из воспитанников собственной школы формировалась команда европейского уровня. И вот она наконец созрела для покорения самых престижных мини-футбольных вершин.

«Тюмень» в финале оказалась достойным соперником этой чудо-команды, оказала ей яростное сопротивление и просто не могла не выиграть хотя бы один матч в серии. Это едва не случилось в Екатеринбурге, а на своей сибирской земле при горячей поддержке болельщиков (билеты на матч были распроданы за 10 минут) Антошкин, Милованов, Абрамович и компания большую часть матчей бились с уральцами на равных.

Но главным героем матчей стал Андрей Батырев, невероятные голы которого (один ударом в «девятку», а второй — пяткой) принесли «Тюмени» победу. Хорош он был и во втором матче, но у гостей в этот день выше всяких похвал сыграли Абрамов и оформивший хет-трик Герасимов. Сделал было хет-трик и Абрамов, причем третий гол с подачи вратаря Калмахелидзе стал настоящим шедевром. Но тут судьи вдруг «вспомнили» про не назначенный ими пенальти в ворота «Синары» секундами ранее, гол Абрамова отменили, «заменив» на батыревский с 6-метровой отметки.

— Эпизод всколыхнул нас, мы загорелись, добавили желания, и это дало результат, — комментировал крупный счет капитан «Синары» Сергей Абрамов.

— Мы счастливы оттого, что вернули себе звание чемпионов спустя 11 лет, — не скрывал эмоций президент МФК «Синара» Григорий Иванов. — Шли к этому долго и упорно, шли с нашими ребятами. Это был искрометный финал — с борьбой, карточками, разбирательствами, фолами, пенальти. Философию «Синары» все знают, мы играем только своими воспитанниками. За нами будущее — за «Синарой» и «Тюменью». Мы будем побеждать еще не один раз.

— Мы стали свидетелями яркой и эмоциональной финальной серии, в которой сошлись два исторических центра развития нашего мини-футбола, две школы, две философии, — подчеркнул президент АМФР Эмиль Алиев. — Уральско-сибирское дерби — визитная карточка российского чемпионата уже более 20 лет. Екатеринбург ждал возвращения чемпионского титула долгих 11 лет, и теперь его знамя вновь гордо реет над мини-футбольной страной.

Приятно отметить и возвращение на пьедестал спустя 18 лет «Норильского никеля». В огненных схватках с КПРФ (в третьем матче сразу три «коммуниста» получили красные карточки) норильчане проявили стойкость, хладнокровие и, конечно, мастерство, превзойдя в этих качествах прошлогоднего чемпиона России.

— Ребята буквально выгрызли победу, — комментировал успех в серии за бронзу главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич. — К решающему матчу мы подошли в лучшем психологическом состоянии, чем соперник, боролись за каждый мяч и заслуженно победили. До этого мы завоевали Кубок России и поступательно продолжаем двигаться вперед.

Финал

«Тюмень» — «Синара» — 4:3 д.в. (Абрамович, 2. Антошкин, 24. Батырев, 44, 57 — Прудников, 15. Карпов, 41. Фахрутдинов, 48). 4:8 (Батырев, 24, 29, с 6-метрового, 43. Руан, 50, с 10-метрового — Абрамов, 3, 23. Фахрутдинов, 38, 45. Герасимов, 40, 42, 46. Иванов, 41).

Первые матчи — 2:6, 3:4. Счет в серии — 1:3.



Матчи за 3-е место

КПРФ — «Норильский никель» — 2:4 (Ниязов, 11. Габриэл, 19 — Орлов, 12, 13. Алибеков, 17. Кудзиев, 29). 2:8 (Асадов, 24. Рауль Гомес, 38 — Кутузов, 14. Алибеков, 18, 36. Алекс, 21. Букин, 36. Кудзиев, 40, 42. Жулио Занотто, 49).

Первые матчи — 3:5, 7:4. Счет в серии — 1:3.