Сегодня в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу Россия сыграет с Украиной.

Президент «Урала» Григорий Иванов одновременно является и президентом МФК «Синара». Корреспондент «СЭ» поговорил с ним о предстоящем полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу Россия — Украина.

— Ваши эмоции, когда поняли, что в полуфинале Россия сыграет с Украиной?

— Да нормальные эмоции. Никаких чувств. Сыграем со сборной Украины. Что тут такого? Просто, считаю, мы все-таки поопытнее. Украинцы давно не попадали на такие турниры. Против португальцев нам бы, конечно, было сложнее.

— Некоторые говорят о политическом подтексте этого матча.

— Нет, не надо превращать эту игру в какой-то политический фарс! Даже хорошо, что мы сыграем с украинцами. Думаю, матч получится интересным. У украинцев симпатичная молодая команда. Их тренирует Саша Косенко. Он какое-то время играл у нас в Екатеринбурге (В 2000-2002 годах выступал за клуб «Финпромко-Альфа»). Хороший человек, великолепный игрок. Создал боеспособный коллектив. Украинцы уже многого добились на этом чемпионате Европе. Давайте говорить только об игре — без политики.

— Но Россию вы считаете фаворитом?

— Да. Более опытная команда. Не хочу обижать украинских болельщиков, но я считаю, что у нас внутренний чемпионат гораздо сильнее, чем у них.

— Если проиграем, не набросится ли общественность на сборную России?

— А почему должны набрасываться? Кто?

— Депутаты, например.

— А причем здесь политики? Ребята, это же мини-футбол. Матч начинается со счета 0:0. Вы видели игру с Грузией? Мы были гораздо сильнее. Но соперник здорово действовал в обороне, сражался, мог сравнять счет. Мы же оббили все штанги. Ну и вратарь у них — Купатадзе — просто творил чудеса! Ему надо памятник поставить на родине за такой четвертьфинал. Так что все непредсказуемо. Я считаю, что Россия сильнее. Но это мое мнение. Ну даже если уступим — и что? Голову пеплом предлагаете посыпать? Не надо нагнетать! Конечно, я буду переживать за сборную России. А как сложится — так сложится.

— Вам нравится эта сборная России?

— Мне — нет.

— Почему?

— Я не считаю правильным то, что в сборной России сейчас играют два натурализованных бразильца — Робиньо, Паулиньо. На мой взгляд, у нас есть свои ребята, которые достойны выступать за национальную команду. Они отдадут все силы за Россию! Я вот сегодня даже заходил в школу — сколько мальчишек, юношей тренируется! Очень много! То же самое в Тюмени, Югорске. Мини-футбол в России сейчас хорошо развивается. Есть проект — «Мини-футбол в школы». Но ради чего все это? Парни должны видеть, что они могут дорасти до сборной. Это же цель. А тут — два бразильца... Ну хорошо — Робиньо долго играет в России. Он, может быть, заслужил это право. Уже сыгрался с партнерами, они неплохо взаимодействуют. А в остальном — наши ребята не слабее. Что ж, это решение тренерского штаба, но я его не одобряю.

— А если эти бразильцы принесут нам победу на турнире?

— Не знаю. Все равно я за то, чтобы в сборной России выступали наши ребята. Я сейчас ничего не имею против того, что бразильцы получили наше гражданство. Нет проблем. Но уверен, что болельщики пошли бы на те команды, где играют свои воспитанники. Народ любит переживать за своих. Понимаете?

— Ваш прогноз на предстоящий матч?

— Я не Нострадамус. По идее, мы должны победить. Естественно, буду болеть за наших!