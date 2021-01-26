В группе лидеров новые имена

Обзор матчей 17-го тура Высшей лиги.

Конференция «Запад»

В турнире сменился лидер. Щелковский «Газпром Бурение» потерял несколько важных очков, и его подвинул с 1-го места липецкий ЛКС. В последнем туре обе команды неожиданно проиграли: «Газпром Бурение» — дублерам «Газпрома-Югры» — 2:6, липчане — архангельской «Северной Двине» — 4:6, но свои позиции в таблице сохранили.

— Одержали победу за счет дисциплины, желания, характера плюс добавили в качестве, — считает наставник югорских дублеров Александр Копейкин.

— Это был наш худший матч сезона, — признал главный тренер подмосковной команды Андрей Юдин. — В первый тайм команда просто не въехала, не было команды, которая доминировала в турнире.

ЛКС — 40, Газпром Бурение — 39, Голден Игл — 37, КПРФ-2 — 37, Спартак-Донецк — 35, Спартак Москва — 27...

Бомбардиры: Конов (Голден Игл) — 20, Безруков, Коробейников (КПРФ-2), Свиридов (Спартак-Донецк) — 16.

Конференция «Восток»

Продолжается доминирование новосибирского «Сибиряка» (главный тренер Юрий Бутрин), в 14 матчах не потерявшего ни одного очка. В лидирующей группе привычные имена, за исключением «Сигмы-К» из Копейска Челябинской области, впервые пробившейся в первую шестерку. Успешно ведет за собой молодых партнеров играющий главный тренер «Сигмы-К» Руслан Фазылов — в 31 год один из лучших бомбардиров конференции «Восток».

Сибиряк — 42, А-ТУР — 34, Корпорация АСИ — 33, Сиб-Транзит — 30, Факел-ГТС — 28, Сигма-К — 21...

Бомбардиры: МУСТАФИН (Факел-ГТС) — 21, Фазылов (Сигма-К) — 20, Турзанов, Черкашин (ГТС-Самара) — 15.