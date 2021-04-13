Победный марш на пути в Нидерланды

Выиграв оба заключительных матча во 2-й отборочной группе, сборная России со стопроцентным результатом завершила отбор в финальный этап чемпионата Европы-2022, который пройдет в Голландии

В Ереване наша сборная провела 300-й матч под российским флагом и 150-й под руководством Сергея Скоровича. Но игроки российской Париматч-Суперлиги Саносян, Неведров, Хромых и их партнеры стремились омрачить этот двойной юбилей, что может засвидетельствовать вратарь сборной России Путилов, отразивший целую серию опаснейших ударов.

Тем не менее преимущество гостей явно ощущалось на протяжении всех 40 минут матча. Наша команда порадовала целым букетом новых интересных комбинаций, причем в роли разыгрывающего наряду с Робиньо прекрасно себя чувствовал Сергей Абрамов, признанный наш бомбардир. Превосходство нашей команды быстро нашло отражение на табло и в дальнейшем не вызывало сомнений.

— Был очень хороший матч, — считает вернувшийся в строй после травмы универсал сборной России Сергей Абрамович. — Сборная Армении хотела выиграть, но счет закономерен. Мы являемся одними из лидеров мирового футзала и должны демонстрировать качественную игру.

— Сегодняшний матч — как первый, — делился ощущениями юбиляр Сергей Скорович. — Приятно, конечно, что столько игр, но, с другой стороны, я не придаю этому большого значения. Самое главное — игра, победа, чтобы наша сборная добивалась успеха. Мои ощущения сейчас — как и на первом десятке игр, полностью отдаюсь своему делу и радуюсь победам как прежде.

Матч, которым сборная России уже в ранге победительницы завершала отбор — с Грузией, — в турнирном плане ничего не решал. Грузины, взяв четыре очка из шести у сборной Франции, также обеспечили себе путевку на Евро. Но зрители, которые, наконец, получили доступ на щелковскую арену «Подмосковье», не были разочарованы. Игра получилась красивой, острой, могла бы быть и более обильной на голы, но вратарь грузинской команды Торнике Букия отразил целую серию труднейших ударов от прекрасно солировавших в матче Робиньо, Афанасьева, Абрамова, Антошкина, Кудзиева. В итоге сборная России завершила матч сухой победой 3:0.

— Не могу сказать, что этот матч ничего не решал, — высказал свое мнение вратарь сборной России Дмитрий Путилов. — С точки зрения турнирных задач — может, и да, но мы играем за страну, и это самое главное. Это большая честь, и в любом матче мы отдаем все силы, чтобы победить. Самый важный матч для нас всегда следующий. Так, шаг за шагом, мы прошли весь отборочный цикл, сумев набрать максимум очков.

— Мы не теряли мотивации, для нас каждый матч важен с любой точки зрения, в том числе и для коэффициента сборной в рейтинге УЕФА, — прокомментировал матч лучший бомбардир сборной России в этом отборочном цикле Андрей Афанасьев. — Наконец-то играли дома при наших болельщиках и не могли позволить себе действовать спустя рукава. Смотрим в будущее с оптимизмом. Любые международные игры, турниры — это большой плюс, каждый футболист их ждет. Сегодня мы играли матч отборочного этапа к Евро — отбор прошли, теперь все мысли о чемпионате мира.

9 апреля. Ереван. Армения — Россия — 2:5 (Асланян, 27. Неведров, 39 — Афанасьев, 7, 19. Асланян, 9, в свои ворота. Кудзиев, 36. Ант. Соколов, 38).

12 апреля. Россия — Грузия — 3:0 (Робиньо, 2. Афанасьев, 3, 23).

И В Н П М О 1. Россия 6 6 0 0 26-5 18 2. Грузия 6 3 1 2 15-15 10 3. Франция 5 0 2 3 13-19 2 4. Армения 5 0 1 4 8-23 1

Примечание. Матч Франция — Армения состоится 14 апреля.

В составе сборной России против команд Армении и Грузии выступали: вратари Дмитрий Путилов («Синара»), Альберт Цайдер (КПРФ), полевые игроки Андрей Афанасьев («Газпром-Югра»), Сергей Абрамович, Артем Антошкин, Иван Милованов (все — «Тюмень»), Янар Асадов (КПРФ), Сергей Абрамов, Антон Соколов (оба — «Синара»), Руслан Кудзиев («Норильский никель»), Ришат Котляров («Динамо Самара»), Робиньо, Иван Чишкала (оба — «Бенфика» Португалия), Эдер Лима («Коринтианс» Бразилия).