Драмы на паркете

Прошедший тур Париматч-Суперлиги подарил болельщикам ряд интересных матчей.

Наиболее любопытный игровой сюжет был закручен в Норильске. В первом матче «Норильский никель» вначале уверенно повел 2:0, но соперники из КПРФ во втором тайме перехватили инициативу, сравняли счет, и казалось, вот-вот выйдут вперед. Но — получили третий гол в свои ворота.

Однако эти события оказались лишь прелюдией настоящей драмы, развернувшейся на следующий день. За полторы минуты до финальной сирены хозяева вновь вели 3:2 и, пропустив третий гол, решили «восстановить справедливость» за счет подключений к атакам вратаря, что в итоге оказалось для них смерти подобно. «Коммунисты» Баталья и Паулиньо после перехватов поражали пустые ворота, и КПРФ вместо очка увезла из Норильска три.

— Нам нужно как-то психологически перестроиться, чтобы вторые встречи доводить до победы, — высказался о проблеме «Норильского никеля» главный тренер Евгений Куксевич.

— Наш характер позволил поймать соперника на ошибках, — объяснил его коллега из КПРФ Бесик Зоидзе причины победы своей команды.

Действующий чемпион «Синара» первый матч с «Газпромом-Югрой» закончила с невероятным для футзала счетом 0:0 по «вине» двух грузин с российскими паспортами — вратарей: екатеринбуржца Зураба Калмахелидзе и югорчанина Звиада Купатадзе. А весь драматизм второй встречи, в которой «Синара», проигрывая 2:4, на последних минутах добилась ничьей, уложился в короткую фразу главного тренера Евгения Давлетшина:

— Наша эпопея продолжается: уйму голевых моментов не можем реализовать, пропускаем необязательные мячи, и, как следствие, на последнем издыхании приходится вытаскивать матч.

— Такие игры для зрителей очень интересны, так как интрига сохранялась до самого конца, — добавил его югорский коллега Владимир Колесников.

«Ухта» за весь прошлый чемпионат взяла верх всего два раза, а в нынешнем волевая победа в пятницу в Самаре стала для нее уже четвертой в четырех турах. И на второй день ухтинцы доставили немало переживаний болельщикам «Динамо Самары».

— Встреча получилась очень тяжелой, мы и проигрывали, и догоняли и в концовке пропустили — удача оказалась благосклонна к хозяевам паркета, — охарактеризовал субботний матч главный тренер «Ухты» Игорь Путилов.

— Завершение игры получилось нервным, хорошо, что смогли забить победный мяч, — радовался успешному исходу главный тренер «Динамо Самары» Станислав Ларионов.

Единственным клубом, которому удалось взять в туре все шесть очков, оказалось «Торпедо». Но и нижегородцам пришлось поволноваться. Правда, больше нервов потратили их соперники из «Новой генерации», заработавшие по удалению в каждом матче. Оттого драматические ситуации соседствовали с курьезными.

— Когда мы взяли тайм-аут для замены голкипера на пятого полевого, только в этот момент поняли, что нет никого с вратарской майкой: Шишов травмирован, Суворов и Новик получили красные карточки, — рассказывал главный тренер «Новой генерации» Вадим Яшин. — Поэтому вратарю Кригеру пришлось исполнять пятого полевого игрока. У него это неплохо получилось, мы даже забили. Футбол в нашем исполнении получился отличным. И такие дурацкие пропущенные голы: два с 10-метровой отметки, один с пенальти и один в формате «4 на 3».

— Для нашего клуба произошло историческое событие: впервые «Торпедо» забрало максимум очков за тур, — не скрывал радости главный тренер нижегородцев Рашид Камалетдинов.

«Норильский никель» — КПРФ — 3:2, 3:5

«Синара» — «Газпром-Югра» — 0:0, 4:4

«Динамо Самара» — «Ухта» — 1:2, 4:3

«Торпедо» — «Новая генерация» — 4:2, 5:3

И В Н П М О 1. КПРФ 8 5 0 3 21-21 15 2. «Тюмень» 6 4 2 0 26-20 14 3. «Торпедо» 8 4 0 4 29-24 12 4. «Динамо Самара» 8 4 0 4 26-23 12 5. «Ухта» 8 4 0 4 24-27 12 6. «Газпром-Югра» 8 2 3 3 26-25 9 7. «Норильский никель» 6 3 0 3 19-23 9 8. «Синара» 6 2 2 2 16-13 8 9. «Новая генерация» 6 0 1 5 18-29 1

Бомбардиры: Вилиан («Газпром-Югра»), Парадински («Ухта») — по 7. Кудзиев («Норильский никель»), Соколов («Синара») — по 6.