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Драмы на паркете

Павел Алешин
Павел Алешин
Корреспондент
Сегодня, 23:15
В борьбе за мяч Артем Ниязов из КПРФ и Алекс из «Норильского никеля». Фото МФК «Норильский никель»
В борьбе за мяч Артем Ниязов из КПРФ и Алекс из «Норильского никеля». Фото МФК «Норильский никель»
Прошедший тур Париматч-Суперлиги подарил болельщикам ряд интересных матчей.
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Наиболее любопытный игровой сюжет был закручен в Норильске. В первом матче «Норильский никель» вначале уверенно повел 2:0, но соперники из КПРФ во втором тайме перехватили инициативу, сравняли счет, и казалось, вот-вот выйдут вперед. Но — получили третий гол в свои ворота.

Однако эти события оказались лишь прелюдией настоящей драмы, развернувшейся на следующий день. За полторы минуты до финальной сирены хозяева вновь вели 3:2 и, пропустив третий гол, решили «восстановить справедливость» за счет подключений к атакам вратаря, что в итоге оказалось для них смерти подобно. «Коммунисты» Баталья и Паулиньо после перехватов поражали пустые ворота, и КПРФ вместо очка увезла из Норильска три.

— Нам нужно как-то психологически перестроиться, чтобы вторые встречи доводить до победы, — высказался о проблеме «Норильского никеля» главный тренер Евгений Куксевич.

— Наш характер позволил поймать соперника на ошибках, — объяснил его коллега из КПРФ Бесик Зоидзе причины победы своей команды.

Действующий чемпион «Синара» первый матч с «Газпромом-Югрой» закончила с невероятным для футзала счетом 0:0 по «вине» двух грузин с российскими паспортами — вратарей: екатеринбуржца Зураба Калмахелидзе и югорчанина Звиада Купатадзе. А весь драматизм второй встречи, в которой «Синара», проигрывая 2:4, на последних минутах добилась ничьей, уложился в короткую фразу главного тренера Евгения Давлетшина:

— Наша эпопея продолжается: уйму голевых моментов не можем реализовать, пропускаем необязательные мячи, и, как следствие, на последнем издыхании приходится вытаскивать матч.

— Такие игры для зрителей очень интересны, так как интрига сохранялась до самого конца, — добавил его югорский коллега Владимир Колесников.

21&nbsp;октября. Тюмень. &laquo;Тюмень&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Новая генерация&raquo;&nbsp;&mdash; 4:4. В&nbsp;атаке&nbsp;&mdash; Йован Лазаревич (справа). На Лигу чемпионов с хорошим настроением

«Ухта» за весь прошлый чемпионат взяла верх всего два раза, а в нынешнем волевая победа в пятницу в Самаре стала для нее уже четвертой в четырех турах. И на второй день ухтинцы доставили немало переживаний болельщикам «Динамо Самары».

— Встреча получилась очень тяжелой, мы и проигрывали, и догоняли и в концовке пропустили — удача оказалась благосклонна к хозяевам паркета, — охарактеризовал субботний матч главный тренер «Ухты» Игорь Путилов.

— Завершение игры получилось нервным, хорошо, что смогли забить победный мяч, — радовался успешному исходу главный тренер «Динамо Самары» Станислав Ларионов.

Единственным клубом, которому удалось взять в туре все шесть очков, оказалось «Торпедо». Но и нижегородцам пришлось поволноваться. Правда, больше нервов потратили их соперники из «Новой генерации», заработавшие по удалению в каждом матче. Оттого драматические ситуации соседствовали с курьезными.

— Когда мы взяли тайм-аут для замены голкипера на пятого полевого, только в этот момент поняли, что нет никого с вратарской майкой: Шишов травмирован, Суворов и Новик получили красные карточки, — рассказывал главный тренер «Новой генерации» Вадим Яшин. — Поэтому вратарю Кригеру пришлось исполнять пятого полевого игрока. У него это неплохо получилось, мы даже забили. Футбол в нашем исполнении получился отличным. И такие дурацкие пропущенные голы: два с 10-метровой отметки, один с пенальти и один в формате «4 на 3».

— Для нашего клуба произошло историческое событие: впервые «Торпедо» забрало максимум очков за тур, — не скрывал радости главный тренер нижегородцев Рашид Камалетдинов.

«Норильский никель» — КПРФ — 3:2, 3:5
«Синара» — «Газпром-Югра» — 0:0, 4:4
«Динамо Самара» — «Ухта» — 1:2, 4:3
«Торпедо» — «Новая генерация» — 4:2, 5:3

И

В

Н

П

М

О

1. КПРФ

8

5

0

3

21-21

15

2. «Тюмень»

6

4

2

0

26-20

14

3. «Торпедо»

8

4

0

4

29-24

12

4. «Динамо Самара»

8

4

0

4

26-23

12

5. «Ухта»

8

4

0

4

24-27

12

6. «Газпром-Югра»

8

2

3

3

26-25

9

7. «Норильский никель»

6

3

0

3

19-23

9

8. «Синара»

6

2

2

2

16-13

8

9. «Новая генерация»

6

0

1

5

18-29

1

Бомбардиры: Вилиан («Газпром-Югра»), Парадински («Ухта») — по 7. Кудзиев («Норильский никель»), Соколов («Синара») — по 6.

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