Квартет сильнейших подтвердил свой рейтинг

Чемпионат России. Париматч-Суперлига. 1/4 финала

Норильский никель — Новая генерация — 4:1, 5:3, 3:0 (счет в серии 3-0).

Тюмень — Динамо-Самара — 3:0, 3:1, 4:3 д. в. (счет в серии 3-0).

КПРФ — Газпром-Югра — 3:1, 1:0, 3:3 (пенальти — 4:5), 3:2 (счет в серии 3-1).

Синара — Торпедо — 8:0, 3:1, 4:5, 3:1 (счет в серии 3-1).

В полуфиналах сыграют «Синара» — КПРФ, «Норильский никель» — «Тюмень». Первый и второй матчи пройдут 29-30 мая, третий и четвертый — 3-4 июня, пятый (при необходимости) — 8 июня.

Завершение первого этапа четвертьфиналов с одинаковым счетом 2-0 в пользу хозяев площадки наводило на мысль о досрочной их победе в серии — без прохода полного цикла из пяти матчей. Так и произошло, правда, всухую серию выиграли только двое.

Первым полуфиналистом стал «Норильский никель», без внешнего блеска, но весьма уверенно переигравший «Новую генерацию».

— Мы не хотели затягивать серию, — заявил главный тренер полярников Евгений Куксевич. — Понимали, что соперник будет воодушевлен своими болельщиками, но справились с их давлением, много терпели в защите, действовали как слаженный коллектив.

— Состояние, в котором мы подошли к плей-офф, оставляло желать лучшего, — признал наставник «Новой генерации» Вадим Яшин.

Второй в полуфинал пробилась «Тюмень», хотя дебют ее третьего матча с «Динамо Самарой» к окончанию серии не располагал. Волжане в первом тайме уверенно повели 3:0, играли ярко, раскованно. А во втором на площадке уже доминировали гости, сравнявшие счет и на 6-й минуте дополнительного времени и вырвавшие победу в матче и во всей серии.

— Три динамовских гола спустили нас с небес, и уже на земле — в раздевалке — во время перерыва состоялся диалог с тренерским штабом и президентом, после которого команда преобразилась и провела вторую половину встречи значительно лучше, — комментировал победу «Тюмени» ее универсал Сергей Абрамович.

— Все три матча прошли в остром, боевом соперничестве, — подвел итог противоборству форвард «Динамо Самары» Андрей Заболонков.

Поединки КПРФ — «Газпром-Югра» были достойны финала чемпионата не только по статусу соперников, но и по их нынешнему высокому классу. Однако игровой перевес коммунистов чувствовался даже в проигранном ими матче, что и нашло свое отражение в итоговом результате серии.

— Нам не хватило реализации, — посетовал по окончании решающего матча главный тренер югорчан Владимир Колесников. — Два забитых мяча — мало с такой командой, как КПРФ.

Два мяча, конечно, мало, но реализации скорее не хватило КПРФ, и все благодаря великолепной игре вратаря «Югры» Звиада Купатадзе, главного героя всех четырех встреч.

— Интрига, колоссальное напряжение, которое чувствовали все: тренеры, руководители, судьи, — охарактеризовал серию с «Газпром-Югрой» наставник КПРФ Бесик Зоидзе. — Я горжусь своими ребятами! Очень много значили две победы в Москве в первых матчах.

После разгрома «Торпедо» «Синарой» в первом матче 8:0 исход борьбы в этой паре казался решенным. Однако нижегородцы проявили не только недюжинный характер, но и мастерство, без которого «Синару» не обыграешь. Ведомые воспитанниками «Синары» Денисом Ашировым и Антоном Оппером, торпедовцы выиграли третий матч и в четвертом оказали титулованному сопернику ожесточенное сопротивление. Но класс «Синары» все же сказался.

— По содержанию и качеству игры мы выглядели сильнее, — констатировал главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин. — Настрой был запредельный. Мы почувствовали ритм игры, она нам давалась, команда полностью владела инициативой. Уверенность появилась по ходу игры, и в перерыве увидел, что мы не отдадим этот матч. Все игроки сработали очень хорошо.

— Исход противостояния решили мелочи, наша команда сыграла как дебютант плей-офф без опыта выступления на таком уровне, — отметил наставник «Торпедо» Рашид Камалетдинов. — Нормально мы, так сказать, потрепали «Синару», сил в Нижнем Новгороде соперник оставил достаточно.

В итоге верхняя четверка таблицы регулярного чемпионата полностью превзошла в плей-офф нижнюю.