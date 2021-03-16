Дебютанты растут!

Обзор матчей 15-го тура Чемпионата России по мини-футболу.

Удивительный тур: в первый день все хозяева площадок дружно проиграли, во второй — так же дружно взяли реванш. За исключением «Тюмени», которая вышла с невероятным настроем, готовностью рассчитаться за разгром накануне 3:8. Но «Синара» в очередной раз доказала, что лидер она не случайный. Уральцы проигрывали по ходу второго матча 0:2, 1:3, 3:4, но благодаря в первую очередь хет-трику капитана сборной России Сергея Абрамова, вырвали ничью 4:4.

— Счет закономерен, — считает главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин. — Но мы больше владели инициативой и моментов имели больше. Грубые ошибки заставили нас отыгрываться с 0:2. Потом получили удаление, и тут ребята выстояли. Если бы мы еще и выиграли, наверно, это было бы несправедливо.

Но и наставник «Тюмени» Николай Иванов в воскресенье остался доволен своей командой.

— Мне понравилась динамика, движение, передачи, — говорил он. — Забили хорошие голы, команда поймала драйв. Был полный зал, отличная поддержка.

«Норильский никель» вроде бы по именам, уровню своих игроков превосходит «Новую генерацию», но увез из Сыктывкара лишь три очень трудовых очка.

— Игроки «Новой генерации» молодцы, ребята бились! — делился мнением о сопернике нападающий «Норильского никеля» и сборной России Руслан Кудзиев. — Их здорово поддерживали трибуны. Атмосфера просто супер! В такой обстановке играть очень приятно!

Героем матчей стал вратарь сыктывкарцев Альберт Агаджанов, несмотря на возраст (27 лет) — новое имя в Париматч-Суперлиге.

— Накануне чуть больше повезло сопернику, — уверен он. — Сегодня ситуация обратная — чуть больше повезло нам, хотя по моментам, наверное, соперник нас превзошел.

Победа «Газпрома-Югры» над «Динамо Самарой», учитывая разницу в статусе клубов, выглядела само собой разумеющейся. Тем неожиданнее оказался реванш динамовцев на следующий день.

— Мы обещали, что сыграем не так, как вчера, наша команда смотрелась более целостно, — констатировал старший тренер самарцев Станислав Ларионов. — Забили пять мячей и заслуженно победили.

— У нас во втором матче практически ничего не получилось, — посетовал наставник «Газпрома-Югры» Владимир Колесников. — Плохо контролировали мяч, проиграли много единоборств, что в итоге вылилось в неприятный для нас счет.

И уж совсем необъяснимым выглядит проигрыш действующего чемпиона КПРФ дебютанту нижегородскому «Торпедо». Свой класс «коммунисты» успешно демонстрировали и в Европе, но характер волжан и грамотная тактика компенсировали разницу в мастерстве.

— У нас в заявке было не так много игроков, но все, кто выходил на паркет, отрабатывали на 100 процентов, — выразил удовлетворение игрой «Торпедо» его главный тренер Рашид Камалетдинов. — Когда команда действует как единый коллектив, даже чемпион России теряет очки. Ребята правильно понимают ситуацию: если пропустили, не стоит посыпать голову пеплом. Нужно вновь создавать опасные моменты, отыгрываться. В воскресенье проигрывали практически весь матч, трижды сравнивали счет, забили четвертый гол и выстояли при игре четыре на пять. Дебютанты Париматч-Суперлиги растут!

— У меня ощущение, что во втором матче мы выглядели даже лучше, чем в первом, — делился своими впечатлениями наставник команды КПРФ Бесик Зоидзе. — Мы думаем только об атаке и создаем много моментов. Но проблемы в обороне, которые мы сами себе создали, не позволили нам рассчитывать на победу.

Тюмень — Синара — 3:8, 4:4. Новая генерация — Норильский никель — 4:5, 2:1. Динамо Самара — Газпром-Югра — 2:4, 5:3. Торпедо — КПРФ — 3:5, 4:3.

И В Н П М О 1. Синара 26 17 3 6 105-71 54 2. КПРФ 24 14 6 4 81-62 48 3. Тюмень 28 14 6 8 108-90 48 4. Норильский никель 26 14 3 9 93-79 45 5. Динамо Самара 28 13 3 12 95-91 42 6. Газпром-Югра 22 11 3 8 70-68 36 7. Новая генерация 26 8 3 15 82-102 27 8. Торпедо 26 5 7 14 96-115 22 9. Ухта 26 2 2 22 63-115 8

Бомбардиры: Абрамов (Синара) — 31. Кудзиев (Норильский никель) — 28. Аширов (Торпедо) — 21.