Определилась восьмерка плей-офф

Наибольшее внимание в туре привлекло сибирское дерби. «Тюмень», вдохновленная возвращением в строй одного из лидеров — Абрамовича, разгромила в гостях участника финала Лиги чемпионов «Газпром-Югру» — 4:0 и на следующий день вполне удовлетворилась ничейным результатом.

— Нас всего семь человек, и соперники думали этим воспользоваться, сразу активно пошли вперед, но мы выстояли, навязывали свою борьбу, и счет на табло закономерный, — уверен еще один тюменский вожак Андрей Батырев.

— Психологическое состояние у нас не очень хорошее, имели преимущество в первом тайме, но, к сожалению, не реализовали свои моменты, — посетовал главный тренер «ГазпромаЮгры» Владимир Колесников по окончании второго матча. — Играли примерно в таком же стиле, как и накануне, просто добавили в качественных действиях.

«Ухта» наверняка лелеяла честолюбивые планы в домашнем дерби Республики Коми, билась отчаянно с «Новой генерацией»: в первом матче команды заработали 5 желтых карточек, во втором — 7, а ухтинец Мишарин — еще и красную. Но гости оказались психологически устойчивыми, да и более мастеровитыми, выиграв оба матча, лишив тем самым «Ухту» последних шансов на попадание в восьмерку плей-офф.

— Соперник был предельно мотивирован, — дал оценку «Ухте» главный тренер «Новой генерации» Вадим Яшин. — Игроки «Ухты» не жалели себя и играли на максимуме. Но мы выиграли два матча, и эти победы ценны для нас.

— Испытываю разочарование и опустошение, потому что не добились результата при своих трибунах, — признался вратарь «Ухты» Сергей Викулов. — Нам терять уже нечего. Нужно играть, чтобы не было стыдно, показать, что мы чего-то стоим.

Первую победу в чемпионате после Нового года одержала КПРФ, но на следующий день не смогла повторить успех — «Динамо Самара» специализируется на отборе очков у претендентов на золото.

— Вчера на поражение мы не наиграли; может, сегодня не наиграли на победу, но на ничью — наверняка, — подвел итог двум матчам в подмосковном Климовске наставник «Динамо Самары» Станислав Ларионов.

— У нас не было ритма игры, чувства наших игровых действий, совершали много ошибок, — признал главный тренер КПРФ Бесик Зоидзе. — Вроде и восстановились, и настрой был. Но это суперлига, слабых соперников нет, каждое очко дается очень сложно. Думаю, что бескомпромиссная борьба за высокие места будет продолжаться до самого конца. Самое главное — наладить игровой ритм.

«Норильский никель» неожиданно легко взял шесть очков у нижегородского «Торпедо», нарушив недобрую традицию проигрышей вторых матчей.

— Была заряженность, настрой, очень много говорили, что нужно прервать тенденцию проигрыша вторых домашних матчей в туре, — рассказывал главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич. — Подводя итог двум противостояниям, скажу, что команда была заряжена, сконцентрирована. Я видел коллективный дух, очень хорошую атмосферу на скамейке. И, конечно, желание перед своими болельщиками добывать долгожданные две победы.

— Итог тура — ноль привезенных очков из Норильска, — констатировал наставник «Торпедо» Рашид Камалетдинов. — Мы с «Норникелем» боремся за плей-офф в разных весовых категориях. Норильчане — за попадание в первую тройку, а мы ведем свою борьбу. Не будем забывать, что в мини-футболе очень многое решает исполнительское мастерство. Оно было выше у «Норильского никеля».

Норильский никель — Торпедо — 6:2, 7:3. Ухта — Новая генерация — 0:2, 2:4. КПРФ — Динамо Самара — 4:2, 2:2. Газпром-Югра — Тюмень — 0:4, 3:3.

И В Н П М О 1. Синара 24 16 2 6 93-64 50 2. Тюмень 26 14 5 7 101-78 47 3. КПРФ 21 13 4 4 71-54 43 4. Норильский никель 24 13 3 8 87-73 42 5. Динамо Самара 25 12 2 11 86-82 38 6. Газпром-Югра 20 10 3 7 63-61 33 7. Новая генерация 24 7 3 14 76-96 24 8. Торпедо 24 5 6 13 90-107 21 9. Ухта 26 2 2 22 63-115 8

Бомбардиры: Абрамов (Синара) — 27. Кудзиев (Норильский никель) — 25. Аширов, Серебряков (Торпедо) — 19.