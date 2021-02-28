Определилась восьмерка плей-офф
— Нас всего семь человек, и соперники думали этим воспользоваться, сразу активно пошли вперед, но мы выстояли, навязывали свою борьбу, и счет на табло закономерный, — уверен еще один тюменский вожак Андрей Батырев.
— Психологическое состояние у нас не очень хорошее, имели преимущество в первом тайме, но, к сожалению, не реализовали свои моменты, — посетовал главный тренер «ГазпромаЮгры» Владимир Колесников по окончании второго матча. — Играли примерно в таком же стиле, как и накануне, просто добавили в качественных действиях.
«Ухта» наверняка лелеяла честолюбивые планы в домашнем дерби Республики Коми, билась отчаянно с «Новой генерацией»: в первом матче команды заработали 5 желтых карточек, во втором — 7, а ухтинец Мишарин — еще и красную. Но гости оказались психологически устойчивыми, да и более мастеровитыми, выиграв оба матча, лишив тем самым «Ухту» последних шансов на попадание в восьмерку плей-офф.
— Соперник был предельно мотивирован, — дал оценку «Ухте» главный тренер «Новой генерации» Вадим Яшин. — Игроки «Ухты» не жалели себя и играли на максимуме. Но мы выиграли два матча, и эти победы ценны для нас.
— Испытываю разочарование и опустошение, потому что не добились результата при своих трибунах, — признался вратарь «Ухты» Сергей Викулов. — Нам терять уже нечего. Нужно играть, чтобы не было стыдно, показать, что мы чего-то стоим.
Первую победу в чемпионате после Нового года одержала КПРФ, но на следующий день не смогла повторить успех — «Динамо Самара» специализируется на отборе очков у претендентов на золото.
— Вчера на поражение мы не наиграли; может, сегодня не наиграли на победу, но на ничью — наверняка, — подвел итог двум матчам в подмосковном Климовске наставник «Динамо Самары» Станислав Ларионов.
— У нас не было ритма игры, чувства наших игровых действий, совершали много ошибок, — признал главный тренер КПРФ Бесик Зоидзе. — Вроде и восстановились, и настрой был. Но это суперлига, слабых соперников нет, каждое очко дается очень сложно. Думаю, что бескомпромиссная борьба за высокие места будет продолжаться до самого конца. Самое главное — наладить игровой ритм.
«Норильский никель» неожиданно легко взял шесть очков у нижегородского «Торпедо», нарушив недобрую традицию проигрышей вторых матчей.
— Была заряженность, настрой, очень много говорили, что нужно прервать тенденцию проигрыша вторых домашних матчей в туре, — рассказывал главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич. — Подводя итог двум противостояниям, скажу, что команда была заряжена, сконцентрирована. Я видел коллективный дух, очень хорошую атмосферу на скамейке. И, конечно, желание перед своими болельщиками добывать долгожданные две победы.
— Итог тура — ноль привезенных очков из Норильска, — констатировал наставник «Торпедо» Рашид Камалетдинов. — Мы с «Норникелем» боремся за плей-офф в разных весовых категориях. Норильчане — за попадание в первую тройку, а мы ведем свою борьбу. Не будем забывать, что в мини-футболе очень многое решает исполнительское мастерство. Оно было выше у «Норильского никеля».
Норильский никель — Торпедо — 6:2, 7:3. Ухта — Новая генерация — 0:2, 2:4. КПРФ — Динамо Самара — 4:2, 2:2. Газпром-Югра — Тюмень — 0:4, 3:3.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Синара
|
24
|
16
|
2
|
6
|
93-64
|
50
|
2. Тюмень
|
26
|
14
|
5
|
7
|
101-78
|
47
|
3. КПРФ
|
21
|
13
|
4
|
4
|
71-54
|
43
|
4. Норильский никель
|
24
|
13
|
3
|
8
|
87-73
|
42
|
5. Динамо Самара
|
25
|
12
|
2
|
11
|
86-82
|
38
|
6. Газпром-Югра
|
20
|
10
|
3
|
7
|
63-61
|
33
|
7. Новая генерация
|
24
|
7
|
3
|
14
|
76-96
|
24
|
8. Торпедо
|
24
|
5
|
6
|
13
|
90-107
|
21
|
9. Ухта
|
26
|
2
|
2
|
22
|
63-115
|
8
Бомбардиры: Абрамов (Синара) — 27. Кудзиев (Норильский никель) — 25. Аширов, Серебряков (Торпедо) — 19.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю