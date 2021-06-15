«Синара» в шаге от золота

После победы «Синары» в первом финальном матче все, в том числе и екатеринбуржцы, вдруг стали вспоминать, что и свой чемпионский финал 2019 года «Тюмень» начала с поражения. Но обстоятельства с тех пор изменились.

Сибиряки были настроены на бескомпромиссную борьбу и, как обещал один из лидеров команды Сергей Абрамович, не стали уповать на оборону, повели игру на встречных курсах. До 15-й минуты, пока команды не обменялись голами, шла равная борьба. Но затем хозяевам удалось буквально повязать лидера тюменцев Антошкина, да и Милованова во многом лишили инициативы. И «Синара» — главным образом, Абрамов, братья Соколовы — стали все больше хозяйничать на площадке, заразив энтузиазмом молодежь — 22-летнего Иванова, 21-летнего Карпова. А если нынешняя «Синара» разогналась, ее не остановить, что и зафиксировал счет 6:2 в ее пользу.

Одна из трудностей второго матча для победителей первого — в отсутствии той свежести восприятия событий: вроде добились убедительной победы, а приходится начинать все сначала. «Тюмень» же жаждала реванша и, возможно, добилась бы его, если бы не снизошло вдохновение на екатеринбуржца Максима Герасимова. Гости постоянно вели в счете, но уральский бомбардир сначала обнаружил «смертельную» для вратаря Лео Гужиэла точку в центральной части поля, с которой дважды поразил тюменские ворота, затем превосходно завершил комбинацию партнеров, переведя матч в овертайм. И когда казалось, что не миновать серии пенальти, забытый тюменцами в центре штрафной Демин с лета отправил мяч в сетку, а «Тюмень» — домой без набранных очков.

— Очень тяжелая игра, — признал по окончании второго матча главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин. — Соперник переигрывал нас. Только во втором тайме смогли перехватить инициативу. В дополнительное время уже была битва характеров. И мы в этой битве оказались сильнее, хотя большую часть матча соперник выглядел предпочтительнее.

— Хорошо играли в обороне, чего накануне не хватало, — отметил наставник «Тюмени» Николай Иванов. — В овертайме потеряли концентрацию. А по результатам всего матча была равная игра.

Матчи за 3-е место не подходили под определение «утешительный финал», прошли не менее интересно и даже более остро и результативно, чем основные финальные. И оказались контрастными, словно во второй день соперники поменялись футболками.

В первый день — ощутимое преимущество «Норильского никеля», которое КПРФ едва не снивелировала, проведя почти весь второй тайм с пятым полевым игроком вместо вратаря.

На следующий день появившийся в рядах коммунистов Ромуло поднял команду на борьбу так, что за 20 минут до конца матча она вела 6:0. Теперь уже хозяева с пятым полевым пошли в погоню, четырежды добились успеха, но на том и выдохлись.

— Хотелось реабилитироваться за вчерашнее, и нам это удалось, — констатировал главный тренер КПРФ Бесик Зоидзе. — Вчера мы могли спасти игру, и «Норникель» мог бы сегодня это сделать. Потому что играют футболисты очень высокого уровня, которые умеют разыгрывать лишнего.

— С первых минут допустили глупые ошибки, залезли в минус, — посетовал наставник «Норильского никеля» Евгений Куксевич. — Это был удар для команды. Не смогли справиться с волнением, когда начали проигрывать, поплыли. Получали еще голы в простых ситуациях. Надо было взять волю в кулак, сконцентрироваться. Слишком много допустили ошибок и вылезти с крупного счета не смогли. Времени не хватило.

Финал

«Синара» — «Тюмень» — 6:2 (Анд. Соколов, 15. Ант. Соколов, 18, 29. Иванов, 21. Абрамов, 23. Карпов, 38 — Бруно Таффи, 15. Неведров, 48). 4:3 д. в. (Герасимов, 15, 25, 49. Демин, 59 — Абрамович, 11. Герейханов, 24. Ант. Соколов, 46, в свои ворота).



Матчи за 3-е место

«Норильский никель» — КПРФ — 5:3 (Алекс, 1. Кудзиев, 5. Жулио Занотто, 29. Родригиньо, 32. Волынюк, 49 — Габриэл, 33, 38. Багиров, 45). 4:7 (Алекс, 32. Волынюк, 32. Шаяхметов, 42, с 6-метрового. Кутузов, 48 — Ниязов, 2, 13. Ромуло, 10, 13. Габриэл, 15. Лин, 28. Нандо, 50).



Ответные матчи состоятся 18 и 19 июня. Серии длятся до трех побед одной из команд.