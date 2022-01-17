Курс на Амстердам. И на золото

Сегодня сборная России вылетит в Нидерланды для участия в 13-м чемпионате Европы.

Матчи турнира состоятся в Амстердаме и Гронингене. В состав нашей команды вошли вратари Дмитрий Путилов («Синара» Екатеринбург), Георгий Замтакрадзе (КПРФ Москва), полевые игроки Артем Ниязов, Паулиньо (оба — КПРФ), Сергей Абрамович; Артем Антошкин; Иван Милованов (все — «Тюмень»), Иван Чишкала, Робиньо (оба — «Бенфика» Португалия), Сергей Абрамов, Антон Соколов (оба — «Синара»), Данил Давыдов («Газпром-Югра» Югорск), Нандо («Динамо Самара»), Эдер Лима (без клуба). Руководить россиянами будет старший тренер Сергей Скорович.

По сравнению с недавним чемпионатом мира в заявке нет Ромуло, Асадова и Афанасьева. Вместо них появились Паулиньо, Нандо, Соколов.

На групповом этапе наша национальная команда 21 января встретится со Словакией, 25-го — с Хорватией и 29-го — с Польшей. Все матчи пройдут в Амстердаме.

— Каждый из нас станет стремиться доказать силу команды и всего российского мини-футбола, — заявил перед отъездом капитан сборной Абрамов. — Тем более после мирового первенства в Литве остался определенный осадок. На предстоящем Евро мы намерены решать самые высокие задачи. Вся необходимая для этого подготовительная работа проведена в полном объеме. От лица коллектива хочу поблагодарить руководство Ассоциации мини-футбола России, РФС, лично президента союза Александра Дюкова и генерального секретаря Александра Алаева за большое внимание к нашей команде. Для нас это очень важно.

Напомним, что россияне — чемпионы континента 1999 года, а также 5-кратные серебряные и 3-кратные бронзовые призеры ЧЕ.