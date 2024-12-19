Кубок года «Спорт-Экспресса» вернул Аленичева на 30 лет назад

В декабре в манеже академии «Спартака» имени Черенкова состоялся наш именной турнир по футболу среди 16 корпоративных команд.

На поля в Сокольниках вышли команды, представляющие самые разные сферы деятельности: помимо «СЭ» это, например, сборная Национальной Медиа Группы, «Томскнефть», «Шереметьево Хэндлинг», «Русская Платина», «Лента», «Okko Спорт» и «Okko Маркетинг», Wildberries, S7 Airlines.

— В богатой истории «Спорт-Экспресса» много разных проектов, не только медийных, но футбольный турнир мы проводим впервые, — сказал на церемонии открытия соревнований главный редактор «СЭ», капитан нашей команды Максим Максимов. — Спасибо компании «Бизнес Спорт» — как за идею, так и за организацию. Благодарен всем, кто этот выходной день решил посвятить нашему любимому делу — футболу. Сегодня здесь с нами — давний друг издания, один из лучших футболистов в истории России Дмитрий Аленичев!

Дмитрий Аленичев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», двукратный — Португалии в составе «Порту», лучший футболист страны 1997 года в свою очередь заметил, что ровно 30 лет назад именно тут, в манеже красно-белых, начинался его славный путь к вершинам.

— Если на улице прохладно, то здесь нас точно ждут жаркие футбольные баталии! Для меня огромная честь открывать турнир «Спорт-Экспресса», — сказал Аленичев. — Не скрою, сильно волнуюсь. Ведь именно в этом манеже 30 лет назад я начинал в «Спартаке» под руководством Олега Ивановича Романцева свой длинный и, пусть это даже прозвучит нескромно, очень успешный путь (в 1994 году Аленичев перешел в «Спартак» из московского «Локомотива». — Прим. В.А.). Поэтому, конечно, нахлынули чувства, ностальгия... У нас с «СЭ» давние дружеские отношения. Издание всегда справедливо оценивало мою игру. По делу критиковало, но и хвалило за удачные матчи, а сейчас с удовольствием пишу колонки для «СЭ» — о крупнейших футбольных турнирах, нашей сборной, итогах чемпионата страна. Желаю всем получить удовольствие от футбола и избежать травм! Ребята, относитесь друг к другу с уважением!

Дмитрий Аленичев и победители золотого финала команда Wildberries. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«СЭ» «повезло» со жребием. Мы попали в одну группу с будущими победителями золотого и серебряного финалов — Wildberries и S7 Airlines соответственно, а также с будущим бронзовым призером золотого плей-офф — командой «Ленты». Именно матчем против нее «СЭ» начал свой турнирный путь.

Встреча получилась упорной. Пропустив первыми, мы отыгрались еще до мини-перерыва (тайм по регламенту длился 8 минут): хорошую передачу ответственный секретарь Алексей Пахомов со всей ответственностью преобразовал в гол, пробив элегантно, в спартаковском стиле. Да и можно ли было по-другому сыграть в манеже академии имени Черенкова? Тем более Аленичев внимательно наблюдал за этой встречей от бровки.

Алексей Пахомов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Когда забил гол, жадно искал в толпе болельщиков одобрительный взгляд Дмитрия Анатольевича? — вопрос Алексею после финального свистка.

— Конечно, зачем скрывать? — ответил Пахомов. — Аленичев — это легенда. Гол действительно получился в спартаковском стиле: молниеносное открывание, своевременный пас, подработка и вторым касанием — в сетку! Уверен, Дмитрий Анатольевич такие вещи одобряет. Забить в Сокольниках, на глазах у одного из лучших футболистов в истории России! Что еще нужно? Вот только жаль, что гол не принес команде победу...

В самой концовке встречи «Лента» организовала контрвыпад и вырвала драгоценные три очка. 1:2.

Николай Заболотный. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Матч 2-го тура с S7 Airlines — настоящий бенефис голкипера команды «СЭ» Николая Заболотного, который совершил как минимум шесть невероятных сейвов. Тащил все — в буквальном смысле слова. В итоге — 0:0.

Не скрою, мало кто ожидал, что «СЭ» отберет очки у следующего соперника. Команда Wildberries изначально считалась главным фаворитом турнира: очень сыгранная, способная в три паса пройти все поле. Однако наша сборная построила свой футбол в единственно возможном в такой ситуации ключе. Ребята предельно строго действовали в обороне: перекрывали все зоны, навязывали борьбу на каждом участке поля и сами не забывали вылетать в контрвыпады. Один из них закончился красивым голом Александра Чурилина. Увы, для победы не хватило каких-то секунд — 1:1. Однако этот результат и качество игры «СЭ» однозначно может занести себе в актив.

Заняв третье место в группе, мы отправились в серебряный плей-офф, где в четвертьфинале встретились с командой «Okko Маркетинг». «СЭ» играл с позиции силы, первым номером, создал уйму моментов. Заместитель шефа отдела футбола Леонид Волотко дважды проверил на прочность каркас ворот соперника. Однажды мяч от перекладины отлетел в линию (а как хотелось, чтобы за нее!), и болельщики «СЭ» в шутку обратились к судье: «Реф, ну один-то раз можно нам чуть помочь?» На что арбитр только развел руками. Другого мы и не ждали, мысленно поаплодировав рефери за принципиальность. Дело дошло до серии пенальти, где фарт отвернулся от «СЭ» — 5:6...

Александр Чурилин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Однако никто не собирался посыпать голову пеплом — тем более организаторы турнира позаботились о каждой команде, снабдив футболистов водой, бананами, батончиками и вкуснейшей выпечкой. Все отлично провели время, проверили свои силы на фоне серьезных соперников, а «СЭ» отобрал очки у будущих победителей турнира. И главное — обошлись без травм. А еще мы, надо думать, помогли Аленичеву перенестись ровно на 30 лет назад, когда он только начинал познавать азы фирменного спартаковского футбола.

Пока мы прощаемся, но ненадолго — следующий наш турнир состоится уже в апреле. Не пропустите!

P.S. Благодарим всех партнеров мероприятия за фуршет и предоставленные призы, а именно: BANKATERING, R.O.C.S., «Азбуку вкуса», DDX Fitness, Smartbar, Total sport и «Алгоритм здоровья». Также выражаем благодарность за организацию турнира генеральному директору компании — устроителя соревнований «Бизнес Спорт» Юлии Вериной.