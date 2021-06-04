Тринадцатый сезон принес удачу МГАФК

Финальные соревнования студенческой лиги в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол — в вузы» прошли в Нижегородской области.

Последний месяц весны для многих российских студентов не только период ответственной подготовки к сессии, но и время ярких мини-футбольных баталий с сильнейшими командами со всей страны. Вот уже на протяжении 13 лет студенческая лига прочно удерживает основание всей вертикали мини-футбольных соревнований.

— Среди всех студенческих лиг проект АМФР — самый массовый, — отмечает глава Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов. — На сопоставимом уровне всегда находился студенческий баскетбол, но сейчас он несколько просел из-за последствий пандемии. Мини-футбол имеет целый ряд преимуществ перед другими дисциплинами — в этом залог его растущей популярности среди студентов. Здорово, что такой проект есть и что он развивается. Кроме того, участники колоссального проекта «Мини-футбол — в школу» благодаря ему имеют возможность продолжать заниматься любимым видом спорта уже в период студенчества.

Как и прежде, все участники проекта разделены на три лиги. Ведущие позиции среди них занимает Золотая — единственная, в которой допускается участие профессиональных футболистов. Самой массовой и не менее конкурентной остается Серебряная лига. Здесь состязаются как мужские, так и женские команды. Все — исключительно любители. И наконец, Бронзовая лига — турнир для студентов средних специальных учебных заведений. Всего участниками 13-го сезона стали 572 вуза и 229 ссузов.

— Начиная 13 лет назад проект «Мини-футбол — в вузы», мы не рассчитывали на такой успех! Сегодня более 800 учебных заведений принимают участие в соревнованиях, и мы рады этому показателю, — подводит итог сезона президент АМФР Эмиль Алиев. — С большим удовольствием хотел бы сказать слова благодарности за поддержку проекта Министерству спорта, Российскому студенческому спортивному союзу и, конечно, нашим партерам — компаниям «Норильский никель», «Спортмастер», «Энергогарант», Tarkett, ФИРН М и 2K-Sport. Большое спасибо!

Тринадцатый сезон стал самым удачным в истории для одного из титанов проекта — Московской государственной академии физической культуры, которой удалось победить как в Золотой, так и в Серебряной лиге, оформив золотой дубль.

— Эмоции просто зашкаливают! Мы шли к этой цели долгих четыре года! Я верил в каждого, спасибо ребятам за самоотдачу и вообще всем! МГАФК — лучшая! — после победы в серии пенальти над красноярским СФУ наставник москвичей Александр Шергин не мог сдержать слез.

Долгожданный титул в 13-м сезоне сумели вернуть и девушки из Московского политеха. Их соперничество с ОрелГУ стало уже классикой студенческого мини-футбола. В этом году москвички взяли достойный реванш за прошлый финал.

— Когда команда вот так искренне радуется — это самое главное. Есть медали и кубки, это очень здорово, но именно сами эмоции ничто не заменит, — отмечает тренер чемпионок Александр Плешаков.

Новый чемпион появился и у Бронзовой лиги. Им стал Тюменский колледж производственных и социальных технологий, одолевший в финале сверстников из Норильска.

— Всероссийский финал получился классным, мне все очень понравилось. Особенно радует, что мы привезем домой награды высшего достоинства, — не скрывал радости вратарь тюменцев Герман Ковшов.

Независимо от наличия титулов и наград, полученный опыт останется с участниками навсегда. «Приехали не зря!» — то и дело слышались разговоры команд, не сыскавших на сей раз высоких позиций. Кто-то стремится покорить здесь свой собственный Олимп, кто-то довольствуется малым — но совершенно точно каждый участник проекта живет этой игрой и каждым действием на площадке словно подчеркивает: мини-футбол — игра для всех, которая не знает границ!

Евгений Янченко

Победители 13-го сезона:



Золотая лига (допускается участие профессионалов): Московская государственная академия физической культуры (Малаховка)



Серебряная лига. Мужчины

Высший дивизион: Московская государственная академия физической культуры (Малаховка)

Первый дивизион: Тюменский индустриальный университет (Тюмень)

Второй дивизион: Ярославский государственный технический университет (Ярославль)



Серебряная лига. Женщины

Высший дивизион: Московский политех (Москва)

Первый дивизион: Уральский государственный университет физической культуры (Челябинск)

Бронзовая лига: Тюменский колледж производственных и социальных технологий (Тюмень)