Пятикратные!

Обладателем Кубка России в 5-й раз стал клуб «Газпром-Югра» из Югорска, дважды обыгравший в финале земляков из Ханты-Мансийского административного округа «Тюмень» — 7:0 в гостях и 6:2 дома.

Кубок России. Финал

Газпром-Югра — Тюмень — 7:0 (Шакиров, 4, 45. Афанасьев, 6, 11. Щимба, 30, 35. Сигнев, 49). 6:2 (Шакиров, 13. Щимба, 15, 36. Шистеров, 34. Тохтаров, 40. Понкратов, 43 — Батырев, 28, 48).

В финальных матчах цвета «Газпрома-Югры» защищали: вратарь Звиад Купатадзе, полевые игроки Катата, Вилиан, Андрей Афанасьев, Ренат Шакиров, Александр Виноградов, Данил Давыдов, Николай Шистеров, Александр Пирогов, Иван Сигнев, Андрей Понкратов, Даниил Тохтаров, Щимба.

Когда команда громит соперника, о ее вратаре если и вспоминают, то в последнюю очередь. Однако в данном случае Звиад Купатадзе едва ли не инициатор полного крушения «Тюмени». На первых минутах, когда шел еще мощный обмен ударами с обеих сторон, голкипер «Югры» и сборной Грузии брал все, что летело в створ, — возможное и невозможное. А удары его партнеров в это время потихонькау достигали цели. Так югорчане и добрались до 3:0, а после того как Купатадзе отразил 6-метровый от Батырева, «Тюмень» поплыла и даже за перерыв не оправилась от нокдауна. А гости навалились на ее ворота всей своей мощью. Напомнил о подзабытых бомбардирских качествах Шакиров, неудержим был поймавший свою игру в составе сборной России Афанасьев, хороши Шистеров, Давыдов, Щимба, Виноградов, да все.

Проигрывая 0:5, хозяева площадки попытались поправить ситуацию с помощью пятого полевого игрока, но пропустили еще два мяча в пустые ворота. 0:7, и всем уже было ясно, что в Югорск тюменцам придется ехать исключительно для участия в чествовании соперников.

Дома «Газпром-Югра» порадовал болельщиков тоже вполне убедительной победой 6:2, и югорчане поочередно радостно сжимали в руках почетный кубок, причем Купатадзе, Давыдов и Катата — в пятый раз.

— Раньше я не ощущал таких эмоций, — признался главный тренер «Газпрома-Югры» Владимир Колесников. — Это очень приятно, не описать словами. Но этот успех — заслуга всей структуры клуба. Мы дополняли друг друга и вместе шли к цели. Было трудно, но мы справились. Это очень важная победа для нас.

— Сейчас все заслуженно радуются, но на этом наша работа не останавливается, стремимся быть первыми и в других турнирах, — заявил президент МФК «Газпром-Югра» Петр Созонов. — Второй финальный матч посетила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Наталья Владимировна приехала уже с позитивными эмоциями, а уезжала с еще большей радостью. Наши ребята доказали, что ресурс, который регион выделяет на клуб, полностью себя оправдывает. Здорово, что первое лицо региона обращает на нас внимание и оказывает такую поддержку.

— В 29-м розыгрыше Кубка России приняло участие 35 команд из более чем 30 регионов страны, — подчеркнул президент АМФР Эмиль Алиев. — В этом основная задача турнира — развитие и популяризация нашего вида спорта во всех уголках страны, создание возможности для любительских и полупрофессиональных команд попробовать свои силы во всероссийском соревновании, где принимают участие ведущие клубы отечественного мини-футбола.

Впервые с начала пандемии большой мини-футбол наконец вернулся в Югорск с пятой в истории клуба победой в национальном Кубке. Этот результат — показатель слаженной работы руководства «Газпрома-Югры» в лице президента Петра Созонова, вице-президента Эдуарда Березина, тренерского штаба во главе с Владимиром Колесниковым, административного состава и футболистов. В финале Кубка встретились две команды из Тюменской области, что еще раз подчеркивает давние и стабильные мини-футбольные традиции региона. Хочется отметить заслуги в развитии мини-футбола руководителей федераций футбола Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа Александра Попова и Сергея Власова, которые много лет прославляют свои регионы не только в нашей стране, но и на международном уровне.