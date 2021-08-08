В пятницу в красногорском отеле «Аквариум» состоялась очередная отчетно-выборная конференция АМФР.

В начале конференции действующий президент ассоциации Эмиль Алиев выступил с отчетом о деятельности организации за прошедшие пять лет. Одобрив отчет руководителя российского мини-футбола, делегаты конференции, представляющие региональные отделения АМФР, приступили к выборам на срок до 2026 года президента, вице-президента и нового состава исполкома.

Президентом АМФР на третий срок подряд единогласно был избран Эмиль Алиев.

— Спасибо за вашу поддержку, она очень важна для меня! — поблагодарил он собравшихся. — Когда люди разных поколений, из разных регионов нашей страны от всего сердца говорят об успехах российского мини-футбола — это дорогого стоит. Наша совместная с регионами работа позволяет мини-футболу не просто твердо стоять на ногах, но и двигаться к новым амбициозным целям. Всем людям, принявшим участие в работе конференции, я выражаю огромную благодарность. Без их энергии и энтузиазма не было бы тех достижений, которые мы имеем сейчас. Также я благодарю наших партнеров, Министерство спорта, Российский футбольный союз и Российский студенческий спортивный союз — без них в самый сложный период мини-футбол не сумел бы удержаться на ходу и продолжать развитие. Сегодняшний день — отправная точка нового пятилетия российского мини-футбола, которое нам вместе предстоит сделать ярче и успешнее предыдущего.

Эмилю Алиеву 43 года. Выпускник РГУФК. В 2001 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Доктор педагогических наук. Доцент. С 2003 по 2005 год — исполнительный директор НП «Суперлига мини-футбола», с 2005 по 2011 год — генеральный директор Ассоциации мини-футбола России. С 2011 года — президент Ассоциации мини-футбола России. С 2016 года — член исполкома РФС.

Пост вице-президента АМФР сохранил за собой президент МФК «Синара» Григорий Иванов.

В состав исполкома ассоциации вошли также почетный президент АМФР Семен Андреев, ведущие специалисты АМФР Григорий Вялкин, Рустамджон Рахимов, Николай Цаплин, руководители крупнейших региональных футбольных союзов и ведущих российских клубов.

«Российский мини-футбол является молодой спортивной дисциплиной, однако сумел достигнуть существенных успехов в развитии, — отметил в обращении к участникам конференции министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. — Это касается и спортивных результатов сборных команд, и реализации национальных программ для широких масс населения. На высоком уровне проводятся мужские и женские чемпионаты страны, налажена научно-методическая работа. Это говорит о четкой работе как центрального аппарата Ассоциации мини-футбола России, так и ее региональных отделений».

— На общем собрании нашего объединения мы единогласно пришли к выводу, что Ассоциация развивается в нужном направлении, — заявил президент Союза федераций футбола Урала и Западной Сибири Михаил Бочкарев. — Уверен, что за грядущие пять лет российский мини-футбол поднимется еще выше!

Между тем в Нижегородской области на базе «Изумрудное» сборная России начала первый подготовительный сбор к чемпионату мира, который пройдет с 12 сентября по 3 октября в Литве. Старшим тренером команды Сергеем Скоровичем на сбор приглашены:

вратари Николай Балашов («Норильский никель»), Дмитрий Путилов («Синара» Екатеринбург), Альберт Цайдер (КПРФ Москва); полевые игроки Сергей Абрамов, Антон Соколов, Никита Фахрутдинов (все — «Синара»), Сергей Абрамович, Артем Антошкин, Иван Милованов (все — «Тюмень»), Андрей Афанасьев, Данил Давыдов, Николай Шистеров (все — «Газпром-Югра» Югорск), Иван Чишкала, Ромуло, Робиньо (все — «Бенфика» Португалия), Янар Асадов, Артем Ниязов (оба — КПРФ), Ришат Котляров («Динамо Самара»), Руслан Кудзиев («Норильский никель»), Эдер Лима («Коринтианс» Бразилия).

На групповой стадии чемпионата сборная России сыграет с командами Узбекистана, Гватемалы и Египта.