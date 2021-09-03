ЧМ-2021 по мини-футболу: гид по турниру

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Когда и где пройдет чемпионат мира по мини-футболу

Мировое первенство по мини-футболу состоится в Литве и стартует в воскресенье, 12 сентября. Игры группового турнира пройдут с участием 24 команд в трех городах: Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

Завершится турнир 3 октября. В этот день запланированы финал и матч за 3-е место, которые состоятся в Каунасе на «Жальгирис-Арене» — крупнейшей крытой многофункциональной арене в странах Балтии, рассчитанной на 13 807 зрителей.

«Сименс-Арена» в Вильнюсе, вмещающая до 10 000 человек, примет 12 матчей группового этапа, 4 встречи 1/8 финала, а также две четвертьфинальные игры. В Клайпеде пройдут только матчи группового этапа, местная «Швитурио Арена» имеет вместимость 6200 человек.

Чемпионский трофей.

Формат ЧМ-2020 по футзалу

24 команды-участницы будут разделены на шесть групп по четыре команды, где проведут друг с другом по одной игре. За победу дается 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

Групповой этап турнира продлится до 20 сентября, старт матчей плей-офф запланирован на 22 сентября. В 1/8 финала выйдут команды, которые займут два первых места в своих группах, а также четыре лучшие сборные, финишировавшие третьими.

Если в основное время матча на вылет будет зафиксирована ничья, тогда должно быть сыграно дополнительное время — два периода по 5 минут каждый. Если по окончании дополнительного времени счет остается равным, назначается серия пенальти.

Матч за 3-е место состоится 3 октября, его начало запланировано на 18.00 (мск) — за два часа до старта финального поединка. В случае если игра за бронзу в основное время завершится вничью — судьи сразу могут назначить серию пенальти без дополнительного времени, чтобы встреча успела завершиться до старта финального матча.

Мини-футбол. Фото Getty Images

Состав участников ЧМ-2021 по мини-футболу

Помимо России и хозяйки турнира Литвы в соревнованиях примут участие еще пять европейских сборных — Португалии, Испании, Казахстана, Чехии и Сербии. Вторым по численности является азиатский регион, который на турнире представят Япония, Иран, Узбекистан, Таиланд и Вьетнам. По четыре команды выступят от КОНКАКАФ (Коста-Рика, Гватемала, Панама, США) и КОНМЕБОЛ (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Венесуэла), три — от Африки (Ангола, Египет, Марокко). Океанию представит сборная Соломоновых Островов.

Результаты жеребьевки ЧМ-2021 по футзалу:



группа A: Литва, Венесуэла, Казахстан, Коста-Рика;

группа B: Россия, Узбекистан, Гватемала и Египет;

группа C: Таиланд, Португалия, Марокко, Соломоновы Острова;

группа D: Панама, Чехия, Вьетнам, Бразилия;

группа E: Ангола, Япония, Парагвай, Испания;

группа F: Аргентина, США, Сербия, Иран.

Расписание и календарь матчей ЧМ-2021 по футзалу

1-й тур: 12-14 сентября

2-й тур: 15-17 сентября

3-й тур: 18-20 сентября

1/8 финала: 22-24 сентября

1/4 финала: 26-27 сентября

1/2 финала: 29-30 сентября

Финал и матч за 3-е место: 3 октября

Когда и с кем играет сборная России

Сборная России выступит на турнире под названием RFU (Russian Football Union) и под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Герб страны на футболках заменит надпись «Наши парни». В форме с такой же эмблемой российские пляжники 29 августа стали чемпионами мира в Москве.

Сборная России сыграет в группе В против таких команд, как Узбекистан, Гватемала и Египет. Первые два матча команда проведет в Вильнюсе (против Египта 12 сентября и Узбекистана 15-го), а завершит групповой этап 18 сентября встречей с Гватемалой в Каунасе.

Матчи сборной России на групповом этапе:



12 сентября. Вильнюс

Россия — Египет (16.00)

15 сентября. Вильнюс

Узбекистан — Россия (20.00)

18 сентября. Каунас

Гватемала — Россия (18.00)

Футболисты мини-футболтной сборной России. Фото Getty Images

Шансы сборной России

Главный фаворит турнира — сборная Бразилии, которая является пятикратным чемпионом мира. Конкуренцию бразильцам составит команда Испании, которая в 2000 и 2004 годах становилась победителем мундиаля. Счет противостояния команд — 14-8 в пользу южноамериканцев.

Не стоит сбрасывать со счетов Аргентину, ставшую лучшей на последнем мировом первенстве в Колумбии. Навязать бой Бразилии и Испании также попытается сборная Ирана, которая в 2016 году стала первым призером ЧМ из Азии, взяв бронзу. Серьезную угрозу также составляет действующий чемпион Европы — Португалия.

Сборная России по мини-футболу входит в топ-4 мирового рейтинга. На прошлом мундиале команда показала лучший для себя результат в истории. Россияне добрались до финала, где уступили Аргентине в основное время со счетом 4:5. На турнире в Литве подопечным Сергея Скоровича вполне по силам повторить результат ЧМ-2016.

Высока вероятность, что российская команда выйдет в плей-офф ЧМ-2021 со стопроцентным показателем в группе. Команды Узбекистана, Гватемалы и Египта равны по силе, но их нельзя назвать серьезными соперниками для сборной России. Если верить букмекерам, фаворитом за 2-е место в группе является Узбекистан.

Где смотреть и кто покажет матчи ЧМ-2021 по мини-футболу

Главные матчи турнира в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Также чемпионат мира-2021 по мини-футболу покажут и другие каналы холдинга: «Игра» и «Страна».

Бесплатные прямые эфиры, записи и обзоры будут доступны на сайте «Матч ТВ», а также в приложении «Матч!» для смартфонов и Smart TV.