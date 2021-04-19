«Синара» — победитель регулярного чемпионата
Каждый тур нашего чемпионата чем-нибудь да замечателен. В прошедшем, например, взяла и напомнила о себе «Ухта». Восьмерка плей-офф ей давно уже не светит, но для ухтинцев это не означает окончания сезона — играют с прицелом на будущее, примериваются к лидерам. И, проигрывая 3:6, не сдались действующему чемпиону КПРФ. Сняли вратаря, подналегли на гостей впятером — и получите 6:6. А во втором матче хозяева даже повели в счете, и коммунистам стоило немалых сил вырвать у них три очка.
— Были замечательные, равные игры, — заявил бразильский универсал «Ухты» Бруно. — К сожалению, второй матч мы проиграли. Хочу взять ответственность на себя. Но не хочу красть заслугу соперника. КПРФ — сильная команда, которая хорошо играет на стандартах и при выходе из прессинга опасно атакует.
— «Ухта» сильно поменялась с начала чемпионата, — считает капитан КПРФ, защитник сборной России Ромуло. — Сейчас она хорошо играет и, наверное, не заслужила закончить чемпионат на последнем месте, должна играть в плей-офф. Игры с «Ухтой» многому нас научили.
В максимальном игровом режиме готовится к плей-офф «Новая генерация». В былые времена «Газпром-Югра» перед поездкой в Сыктывкар заранее могла записывать в свой актив шесть очков. Теперь же у югорчан такого наверняка и в мыслях не было, однако очками пришлось делиться.
— Плохие впечатления от матча, — говорил после поражения капитан «Газпром-Югры», универсал сборной России Данил Давыдов. — Во всем проиграли. Бездарно с нашей стороны был проведен второй тайм. Не понимаю, что с нами случилось.
— Ничего сверхъестественного не произошло, — считает главный тренер «Новой генерации» Вадим Яшин. — Уже несколько месяцев мы выглядим неплохо. Не знаю уж почему, мы в большинстве матчей функционально смотримся лучше противника. И пользуемся этим.
Но в «Газпром-Югре» выводы из неудач делают быстро, что и засвидетельствовал счет второго матча — 4:2 в пользу гостей.
Еще одна гораздая на сюрпризы команда, нижегородское «Торпедо», попробовала на прочность оборону лидера, в первом матче вела 1:0, во втором — 2:1 и в принципе вполне преуспела в споре с сильнейшей на сегодняшний день командой лиги. Крупный счет второго матча, 7:3, не должен вводить в заблуждение. Вот как объясняет его главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин:
— Все решила концовка. За две минуты до завершения матча разность в счете была в один мяч — 3:4. У соперника имелись возможности забить гол и сделать 4:4. Но нам помогла качественная игра четыре на пять, именно действия в обороне привели к окончательному счету. Мы очень довольны результатом.
После побед на берегах Волги «Синара» за тур до финиша обеспечила себе первое место в регулярном чемпионате.
— Парни заслужили аплодисменты, с игровыми скоростями справились, — уверен наставник «Торпедо» Рашид Камалетдинов. — Счет такой, потому что провалили последнюю минуту матча, когда пытались отыграться при игре пять на четыре.
«Тюмень» двумя победами в Самаре дала понять, что к плей-офф подтягивает форму.
— Игра далась нашей команде тяжело, — признал главный тренер сибиряков Николай Иванов. — Спасибо стандартам, которые в непростой ситуации пришли нам на помощь, хорошо использовали мы и контратаки.
Самарский визави Иванова Станислав Ларионов сослался на неблагосклонность фортуны: «Нам катастрофически не хватает везения при завершении моментов, которых наши футболисты создают большое количество в каждом матче».
Новая генерация — Газпром-Югра — 4:3, 2:4. Ухта — КПРФ — 6:6, 2:4. Торпедо — Синара — 2:4, 3:7. Динамо Самара — Тюмень — 2:4, 1:5.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Синара
|
30
|
20
|
4
|
6
|
120-77
|
64
|
2. Норильский никель
|
30
|
18
|
3
|
9
|
110-88
|
57
|
3. Тюмень
|
30
|
16
|
6
|
8
|
117-93
|
54
|
4. КПРФ
|
28
|
15
|
7
|
6
|
97-78
|
52
|
5. Динамо Самара
|
32
|
13
|
4
|
15
|
99-104
|
43
|
6. Газпром-Югра
|
28
|
13
|
3
|
12
|
89-86
|
42
|
7. Новая генерация
|
30
|
10
|
4
|
16
|
95-115
|
34
|
8. Торпедо
|
30
|
7
|
6
|
17
|
107-135
|
27
|
9. Ухта
|
30
|
2
|
3
|
25
|
77-135
|
9
Бомбардиры: Абрамов (Синара) — 35. Кудзиев (Норильский никель) — 30. Аширов (Торпедо) — 21.
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