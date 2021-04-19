Чемпионат России. Париматч-Суперлига. 17-й тур

Каждый тур нашего чемпионата чем-нибудь да замечателен. В прошедшем, например, взяла и напомнила о себе «Ухта». Восьмерка плей-офф ей давно уже не светит, но для ухтинцев это не означает окончания сезона — играют с прицелом на будущее, примериваются к лидерам. И, проигрывая 3:6, не сдались действующему чемпиону КПРФ. Сняли вратаря, подналегли на гостей впятером — и получите 6:6. А во втором матче хозяева даже повели в счете, и коммунистам стоило немалых сил вырвать у них три очка.

— Были замечательные, равные игры, — заявил бразильский универсал «Ухты» Бруно. — К сожалению, второй матч мы проиграли. Хочу взять ответственность на себя. Но не хочу красть заслугу соперника. КПРФ — сильная команда, которая хорошо играет на стандартах и при выходе из прессинга опасно атакует.

— «Ухта» сильно поменялась с начала чемпионата, — считает капитан КПРФ, защитник сборной России Ромуло. — Сейчас она хорошо играет и, наверное, не заслужила закончить чемпионат на последнем месте, должна играть в плей-офф. Игры с «Ухтой» многому нас научили.

В максимальном игровом режиме готовится к плей-офф «Новая генерация». В былые времена «Газпром-Югра» перед поездкой в Сыктывкар заранее могла записывать в свой актив шесть очков. Теперь же у югорчан такого наверняка и в мыслях не было, однако очками пришлось делиться.

— Плохие впечатления от матча, — говорил после поражения капитан «Газпром-Югры», универсал сборной России Данил Давыдов. — Во всем проиграли. Бездарно с нашей стороны был проведен второй тайм. Не понимаю, что с нами случилось.

— Ничего сверхъестественного не произошло, — считает главный тренер «Новой генерации» Вадим Яшин. — Уже несколько месяцев мы выглядим неплохо. Не знаю уж почему, мы в большинстве матчей функционально смотримся лучше противника. И пользуемся этим.

Но в «Газпром-Югре» выводы из неудач делают быстро, что и засвидетельствовал счет второго матча — 4:2 в пользу гостей.

Еще одна гораздая на сюрпризы команда, нижегородское «Торпедо», попробовала на прочность оборону лидера, в первом матче вела 1:0, во втором — 2:1 и в принципе вполне преуспела в споре с сильнейшей на сегодняшний день командой лиги. Крупный счет второго матча, 7:3, не должен вводить в заблуждение. Вот как объясняет его главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин:

— Все решила концовка. За две минуты до завершения матча разность в счете была в один мяч — 3:4. У соперника имелись возможности забить гол и сделать 4:4. Но нам помогла качественная игра четыре на пять, именно действия в обороне привели к окончательному счету. Мы очень довольны результатом.

После побед на берегах Волги «Синара» за тур до финиша обеспечила себе первое место в регулярном чемпионате.

— Парни заслужили аплодисменты, с игровыми скоростями справились, — уверен наставник «Торпедо» Рашид Камалетдинов. — Счет такой, потому что провалили последнюю минуту матча, когда пытались отыграться при игре пять на четыре.

«Тюмень» двумя победами в Самаре дала понять, что к плей-офф подтягивает форму.

— Игра далась нашей команде тяжело, — признал главный тренер сибиряков Николай Иванов. — Спасибо стандартам, которые в непростой ситуации пришли нам на помощь, хорошо использовали мы и контратаки.

Самарский визави Иванова Станислав Ларионов сослался на неблагосклонность фортуны: «Нам катастрофически не хватает везения при завершении моментов, которых наши футболисты создают большое количество в каждом матче».

Новая генерация — Газпром-Югра — 4:3, 2:4. Ухта — КПРФ — 6:6, 2:4. Торпедо — Синара — 2:4, 3:7. Динамо Самара — Тюмень — 2:4, 1:5.

И В Н П М О 1. Синара 30 20 4 6 120-77 64 2. Норильский никель 30 18 3 9 110-88 57 3. Тюмень 30 16 6 8 117-93 54 4. КПРФ 28 15 7 6 97-78 52 5. Динамо Самара 32 13 4 15 99-104 43 6. Газпром-Югра 28 13 3 12 89-86 42 7. Новая генерация 30 10 4 16 95-115 34 8. Торпедо 30 7 6 17 107-135 27 9. Ухта 30 2 3 25 77-135 9

Бомбардиры: Абрамов (Синара) — 35. Кудзиев (Норильский никель) — 30. Аширов (Торпедо) — 21.