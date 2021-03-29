Что с фаворитами?
С приближением стадии плей-офф все смешалось в нашем чемпионате. Из фаворитов — традиционных претендентов на чемпионское золото держит марку разве что «Синара» и то с напрягом. А вот действующий чемпион КПРФ в который уже раз в этом году подкачала: на своей площадке смогла взять лишь очко в матчах с обосновавшейся в низах таблицы «Новой генерацией».
В Сыктывкаре, видимо, поняли, что с 7-й строки таблицы команда вряд ли поднимется, а значит, в плей-офф ей играть со второй командой по итогам регулярного чемпионата. На тот момент это была КПРФ. И провели репетицию, возможно, не представляя, насколько удачной она окажется. А в результате — ничья и победа.
— Результат, конечно, понравился, — довольно улыбался по окончании серии главный тренер «Новой генерации» Вадим Яшин. — После первого матча сделали вывод: нельзя ни на секунду терять концентрацию. И ребята отработали от и до плюс сыграли на результат. И сил хватило, и желания, и эмоций, и концентрацию не теряли.
— Такой результат — удар по самолюбию каждого из нас, — считает наставник команды КПРФ Бесик Зоидзе. — Надеюсь, что команда этот удар выдержит. Выход из ситуации и пути ее исправления найдутся.
К сюрпризам со стороны дебютанта Париматч-Суперлиги нижегородского «Торпедо» все уже привыкли. На этот раз волжанам грех было не воспользоваться праздничным настроением футболистов «Газпром-Югры», пятью днями раньше завоевавших Кубок России.
— Наша концентрация не позволила сыграть на нужный нам счет, — посетовал наставник югорчан Владимир Колесников. А пришедший с ним на пресс-конференцию после первого матча Щимба пообещал, что на следующий день его команда выиграет. Так оно и случилось.
— Мы довольны результатом, — не скрывал удовлетворения главный тренер «Торпедо» Рашид Камалетдинов, несмотря на поражение его команды во втором матче. — Ничего страшного не произошло. Для нас это первый сезон в суперлиге, будем через эти игры набираться опыта, ведь именно опыта в таких матчах нам не хватает.
«Динамо Самара» лишний раз доказало, что за счет жесткого прессинга способно продавить любую команду. Но такая игра весьма энергозатратна, и, добыв очко в первом матче с «Синарой», самарцы во втором уступили лидеру, не сумев даже использовать численное большинство после удаления на 24-й минуте екатеринбуржца Фахрутдинова.
— Что выиграли — хорошо, обидно, что накануне не смогли достичь такого же результата, — резюмировал главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин. — Но мы переосмыслили первую встречу и сыграли очень качественно. Отпластались после удаления. Сыграли на ноль в обороне, что очень тяжело сделать в футзале.
— В первом матче нам повезло — у «Синары» моментов больше было, — признал нападающий самарцев Владимир Саносян. — Во втором моментов было поменьше, сопернику повезло с рикошетами. Но, как говорится, везет сильнейшему.
Всеобщий мятежный дух захватил даже аутсайдера. Проиграв первый матч «Норильскому никелю», «Ухта» во втором билась, словно это был финал Кубка, нахватала пять предупреждений, на 36-й минуте повела 5:4, и, только выпустив пятого полевого игрока, полярники вырвали победу 6:5.
— Мы пропустили глупые голы, — делился впечатлениями от второго матча универсал «Норильского никеля» Жулио Занотто. — Надо было перебороть себя и переломить ход матча. Это удалось.
— Все пластались, в кровь и ноги, и руки, и колени, — заключил наставник «Ухты» Игорь Путилов. — Ребята расстроенные сидят. Не хватило мастерства.
Норильский никель — Ухта — 4:1, 6:5. КПРФ — Новая генерация — 5:5, 1:2. Газпром-Югра — Торпедо — 2:3, 7:2. Синара — Динамо Самара — 1:1, 3:0.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Синара
|
28
|
18
|
4
|
6
|
109-72
|
58
|
2. Норильский никель
|
28
|
16
|
3
|
9
|
103-85
|
51
|
3. КПРФ
|
26
|
14
|
6
|
6
|
87-70
|
48
|
4. Тюмень
|
28
|
14
|
6
|
8
|
108-90
|
48
|
5. Динамо Самара
|
30
|
13
|
4
|
13
|
96-95
|
43
|
6. Газпром-Югра
|
24
|
12
|
3
|
9
|
79-73
|
39
|
7. Новая генерация
|
28
|
9
|
4
|
15
|
89-108
|
31
|
8. Торпедо
|
28
|
7
|
6
|
15
|
102-124
|
27
|
9. Ухта
|
28
|
2
|
2
|
24
|
69-125
|
8
Бомбардиры: Абрамов (Синара) — 31. Кудзиев (Норильский никель) — 30. Аширов (Торпедо) — 21.
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