Что с фаворитами?

Обзор матчей 16-го тура чемпионата России по мини-футболу.

С приближением стадии плей-офф все смешалось в нашем чемпионате. Из фаворитов — традиционных претендентов на чемпионское золото держит марку разве что «Синара» и то с напрягом. А вот действующий чемпион КПРФ в который уже раз в этом году подкачала: на своей площадке смогла взять лишь очко в матчах с обосновавшейся в низах таблицы «Новой генерацией».

В Сыктывкаре, видимо, поняли, что с 7-й строки таблицы команда вряд ли поднимется, а значит, в плей-офф ей играть со второй командой по итогам регулярного чемпионата. На тот момент это была КПРФ. И провели репетицию, возможно, не представляя, насколько удачной она окажется. А в результате — ничья и победа.

— Результат, конечно, понравился, — довольно улыбался по окончании серии главный тренер «Новой генерации» Вадим Яшин. — После первого матча сделали вывод: нельзя ни на секунду терять концентрацию. И ребята отработали от и до плюс сыграли на результат. И сил хватило, и желания, и эмоций, и концентрацию не теряли.

— Такой результат — удар по самолюбию каждого из нас, — считает наставник команды КПРФ Бесик Зоидзе. — Надеюсь, что команда этот удар выдержит. Выход из ситуации и пути ее исправления найдутся.

К сюрпризам со стороны дебютанта Париматч-Суперлиги нижегородского «Торпедо» все уже привыкли. На этот раз волжанам грех было не воспользоваться праздничным настроением футболистов «Газпром-Югры», пятью днями раньше завоевавших Кубок России.

— Наша концентрация не позволила сыграть на нужный нам счет, — посетовал наставник югорчан Владимир Колесников. А пришедший с ним на пресс-конференцию после первого матча Щимба пообещал, что на следующий день его команда выиграет. Так оно и случилось.

— Мы довольны результатом, — не скрывал удовлетворения главный тренер «Торпедо» Рашид Камалетдинов, несмотря на поражение его команды во втором матче. — Ничего страшного не произошло. Для нас это первый сезон в суперлиге, будем через эти игры набираться опыта, ведь именно опыта в таких матчах нам не хватает.

«Динамо Самара» лишний раз доказало, что за счет жесткого прессинга способно продавить любую команду. Но такая игра весьма энергозатратна, и, добыв очко в первом матче с «Синарой», самарцы во втором уступили лидеру, не сумев даже использовать численное большинство после удаления на 24-й минуте екатеринбуржца Фахрутдинова.

— Что выиграли — хорошо, обидно, что накануне не смогли достичь такого же результата, — резюмировал главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин. — Но мы переосмыслили первую встречу и сыграли очень качественно. Отпластались после удаления. Сыграли на ноль в обороне, что очень тяжело сделать в футзале.

— В первом матче нам повезло — у «Синары» моментов больше было, — признал нападающий самарцев Владимир Саносян. — Во втором моментов было поменьше, сопернику повезло с рикошетами. Но, как говорится, везет сильнейшему.

Всеобщий мятежный дух захватил даже аутсайдера. Проиграв первый матч «Норильскому никелю», «Ухта» во втором билась, словно это был финал Кубка, нахватала пять предупреждений, на 36-й минуте повела 5:4, и, только выпустив пятого полевого игрока, полярники вырвали победу 6:5.

— Мы пропустили глупые голы, — делился впечатлениями от второго матча универсал «Норильского никеля» Жулио Занотто. — Надо было перебороть себя и переломить ход матча. Это удалось.

— Все пластались, в кровь и ноги, и руки, и колени, — заключил наставник «Ухты» Игорь Путилов. — Ребята расстроенные сидят. Не хватило мастерства.

Норильский никель — Ухта — 4:1, 6:5. КПРФ — Новая генерация — 5:5, 1:2. Газпром-Югра — Торпедо — 2:3, 7:2. Синара — Динамо Самара — 1:1, 3:0.

И В Н П М О 1. Синара 28 18 4 6 109-72 58 2. Норильский никель 28 16 3 9 103-85 51 3. КПРФ 26 14 6 6 87-70 48 4. Тюмень 28 14 6 8 108-90 48 5. Динамо Самара 30 13 4 13 96-95 43 6. Газпром-Югра 24 12 3 9 79-73 39 7. Новая генерация 28 9 4 15 89-108 31 8. Торпедо 28 7 6 15 102-124 27 9. Ухта 28 2 2 24 69-125 8

Бомбардиры: Абрамов (Синара) — 31. Кудзиев (Норильский никель) — 30. Аширов (Торпедо) — 21.