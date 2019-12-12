Опубликован первый рейтинг УЕФА для национальных женских сборных команд по мини-футболу. Он составлен на основании цикла чемпионата Европы 2019 года (квалификационный этап и финальная стадия).

Рейтинг учитывает 55 национальных женских команд Европы. Сборная России занимает в нем третье место.

Место Сборная Коэффициент-2020/21 1 Испания 10.000 2 Португалия 8.000 3 Россия 5.667 4 Украина 5.667 5 Венгрия 2.667 6 Финляндия 2.333 7 Италия 2.333 8 Хорватия 2.333 9 Швеция 2.000 10 Чехия 1.667

— Проведение чемпионата Европы в феврале 2019 года и учреждение первого рейтинга для женских сборных команд — это очень важные шаги, которые направлены УЕФА на продвижение данной разновидности мини-футбола, — сказал президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев. — Совсем скоро мы увидим новый всплеск развития женского направления во многих странах, усиление конкуренции на международной арене. Эти процессы мы уже наблюдаем в нашей стране, где за последние несколько лет существенно увеличилось число команд девушек в проектах «Мини-футбол — в школу» и «Мини-футбол — в вузы», во Всероссийских соревнованиях для детско-юношеских школ.

Убежден, что третья позиция в рейтинге — далеко не предел наших возможностей, ведь по сравнению с его лидерами российский женский мини-футбол только в начале пути. За минувшие 10 лет при огромной поддержке Министерства спорта и Российского футбольного союза, при активной работе руководителей женских клубов, при вдумчивом подходе к делу тренерского штаба во главе с Евгением Кузьминым, при опытном контроле куратора сборных команд страны по мини-футболу Семена Андреева нашим девушкам удалось пройти очень непростой, но насыщенный и яркий путь. Это станет важным залогом для новых успехов.