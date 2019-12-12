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Женская сборная России — третья в рейтинге УЕФА

12 декабря 2019, 19:44

Опубликован первый рейтинг УЕФА для национальных женских сборных команд по мини-футболу. Он составлен на основании цикла чемпионата Европы 2019 года (квалификационный этап и финальная стадия).

Рейтинг учитывает 55 национальных женских команд Европы. Сборная России занимает в нем третье место.

Место

Сборная

Коэффициент-2020/21

1

Испания

10.000

2

Португалия

8.000

3

Россия

5.667

4

Украина

5.667

5

Венгрия

2.667

6

Финляндия

2.333

7

Италия

2.333

8

Хорватия

2.333

9

Швеция

2.000

10

Чехия

1.667

— Проведение чемпионата Европы в феврале 2019 года и учреждение первого рейтинга для женских сборных команд — это очень важные шаги, которые направлены УЕФА на продвижение данной разновидности мини-футбола, — сказал президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев. — Совсем скоро мы увидим новый всплеск развития женского направления во многих странах, усиление конкуренции на международной арене. Эти процессы мы уже наблюдаем в нашей стране, где за последние несколько лет существенно увеличилось число команд девушек в проектах «Мини-футбол — в школу» и «Мини-футбол — в вузы», во Всероссийских соревнованиях для детско-юношеских школ.

Убежден, что третья позиция в рейтинге — далеко не предел наших возможностей, ведь по сравнению с его лидерами российский женский мини-футбол только в начале пути. За минувшие 10 лет при огромной поддержке Министерства спорта и Российского футбольного союза, при активной работе руководителей женских клубов, при вдумчивом подходе к делу тренерского штаба во главе с Евгением Кузьминым, при опытном контроле куратора сборных команд страны по мини-футболу Семена Андреева нашим девушкам удалось пройти очень непростой, но насыщенный и яркий путь. Это станет важным залогом для новых успехов.

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