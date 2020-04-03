Все турниры по мини-футболу в России приостановлены до 31 мая

Бюро исполкома Ассоциации мини-футбола России приостановило все турниры до 31 мая включительно, сообщает официальный сайт АМФР.

Бюро исполкома АМФР состоялось в пятницу, 3 апреля. До 31 мая приостановлены розыгрыши мужских суперлиги и высшей лиги, а также женского чемпионата. Плюс перенесен женский Кубок России, этот турнир будет проведен после завершения национального первенства.

Также бюро исполкома АФМР исключило из участников высшей лиги МФК «Деловой партнер», а розыгрыш высшей лиги решило возобновить с матчей 1/8 финала.