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Все турниры по мини-футболу в России приостановлены до 31 мая

14:16
Бюро исполкома Ассоциации мини-футбола России приостановило все турниры до 31 мая включительно. Фото amfr.ru.
Бюро исполкома Ассоциации мини-футбола России приостановило все турниры до 31 мая включительно. Фото amfr.ru.
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Бюро исполкома Ассоциации мини-футбола России приостановило все турниры до 31 мая включительно, сообщает официальный сайт АМФР.

Бюро исполкома АМФР состоялось в пятницу, 3 апреля. До 31 мая приостановлены розыгрыши мужских суперлиги и высшей лиги, а также женского чемпионата. Плюс перенесен женский Кубок России, этот турнир будет проведен после завершения национального первенства.

Также бюро исполкома АФМР исключило из участников высшей лиги МФК «Деловой партнер», а розыгрыш высшей лиги решило возобновить с матчей 1/8 финала.

Дополнительная информация:

http://amfr.ru/press-center/news/itogi-byuro-ispolkoma-amfr-ot-02-04-2020/

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