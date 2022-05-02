Все решения УЕФА по сборным и клубам из России по мини-футболу

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение об исключении всех российских сборных и клубов из турниров УЕФА по мини-футболу до дальнейших уведомлений, говорится в пресс-релизе организации.

Евро-2022 среди женщин (финальный турнир)

Сборная России не примет участие в финальной стадии (с участием Португалии, Испании и Украины), матчи которой пройдут 1 и 3 июля в Португалии. Ее заменит сборная Венгрии, занявшая вслед за Россией второе место в первой группе основного раунда квалификации.

Евро-2022/23 среди женщин

Сборная России получила прямую путевку в группу 4 основного раунда. Так как в путевки в основной раунд полагаются трем победителям групп и лучшему обладателю второго места предварительного раунда, место России займет вторая лучшая команда из числа обладателей вторых мест в предварительном раунде.

Лига чемпионов сезона-2022/23

В сезоне-2022/23 в футзальной Лиге чемпионов не будет представителей России.