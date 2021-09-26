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Вратарь сборной России по мини-футболу: «Всегда есть доля везения, но и подготовка велась серьезная»

26 сентября 2021, 22:25
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Вратарь сборной России Дмитрий Путилов прокомментировал итоги игры против Аргентины в 1/4 финала Чемпионата мира (1:1, 4:5 — по пенальти).

«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас на трибунах и у телеэкранов, а также попросить прощения за то, что мы не смогли добиться результата сегодня. Это футбол, так бывает. Все старались, бились до конца. Нельзя кого-то упрекнуть за эту игру. Мы — одна команды, побеждаем вместе и проигрываем тоже вместе.

Серия пенальти? Кто-то говорит, что это лотерея, но я скажу другое. Геннадий Николаевич (Гарагуля — тренер вратарей сборной России) показывал видео, разбирал с нами как бьет Кузалино и другие аргентинцы. Всегда есть доля везения, но и подготовка велась серьезная. То же самое касается обороны.

Сейв вратаря — это не персональное достижение, а работа всей команды, которая не дает бить из опасных ситуаций и препятствует продвижению соперника.

Мы приехали сюда с задачей победить, но в плей-офф каждая игра как финал. Сегодня случилось так, как случилось...» - приводит слова Путилова сайт АМФР.

Дополнительная информация:

http://amfr.ru/press-center/news/putilov-eto-futbol-tak-byvaet/

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Иван Шитик все материалы автора

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