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Вратарь Новой Зеландии с русскими корнями высказался о натурализации в футзале

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Голкипер сборной Новой Зеландии по футзалу Михаил Антаманов высказался о процессе натурализации.

«Думаю, что каждый случай индивидуален. Одно дело, когда гражданство дают игрокам, которые даже ни разу не были в этой стране, не говорят на ее языке и получают паспорта только ради того, чтобы приехать на пару матчей и уехать обратно. Но есть и другие ситуации. Например, Дуглас, Игита или я — мы уже больше десяти лет живем и играем в Казахстане и Новой Зеландии. Почему нам не могут дать гражданство и не позволить играть за сборные этих стран? Мы не были заявлены за другие сборные, у нас здесь дом, работа, мы платим налоги. Если я прожил в Новой Зеландии 10 лет и тренер хочет видеть меня в составе, почему я не могу играть за эту страну на чемпионате мира?» — сказал Антаманов Meta-ratings.kz.

Сборная Казахстана обыграла Новую Зеландию со счетом 10:0. В составе новозеландцев ворота защищал уроженец Красноярска Михаил Антаманов.

Источник: Meta-ratings.kz
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