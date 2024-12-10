«VK Видео» покажет Кубок лиги по футзалу

«VK Видео» покажет плей-офф БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу. Финальный турнир с участием 8 команд пройдет с 12 по 16 декабря в Сургуте.

12 декабря зрители платформы «VK Видео» смогут увидеть встречи 1/4 финала. Центральным матчем стадии станет встреча «Газпром-Югры» и КПРФ.

В четвертьфинальных парах встретятся:

«Норильский никель» (Норильск) — ЛКС (Липецк)

«Новая генерация» (Сыктывкар) — «ИрАэро» (Иркутск)

«Газпром-Югра» (Югорск) — КПРФ (Москва)

«Тюмень» — «Ухта»

Полуфинальные встречи состоятся 13 декабря. Также будут разыграны матчи за 3, 5 и 7 места и пройдет «Матч легенд», в котором примут участие звезды российского футзала- Михаил Маркин, Константин Тимощенков, Аркадий Белый, Эвиад Купатадзе и другие.

Финал Кубка лиги пройдет 16 декабря в 17:00 по московскому времени.