Виталий Мутко: «Мини-футбол — в вузы — очень важное направление»

Бывший Министр спорта России и экс-глава Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал о важности реализации проекта «Мини-футбол — в вузы».

14-й по счету Всероссийский финал проекта, который реализуется АМФР при поддержке Министерства спорта России, стартует в Нижегородской области в середине мая. За призовые места будут бороться более 90 команд юношей и девушек.

— Я рад, что студенческий проект получил достойное развитие и не теряет своей актуальности. В свое время, когда мы вместе с АМФР продвигали проект «Мини-футбол — в школу», очень быстро стало понятно, что ему требуется продолжение. Об этом нас просили школьники, полюбившие мини-футбол, и поступившие в высшие учебные заведения. И спустя три года мы провели дебютный сезон «Мини-футбола — в вузы». Уже в первой год охват существенно превысил самые смелые ожидания, и сегодня я вижу, что эта динамика продолжается.

Это очень важное направление, оно объединяет самый активный молодежный сегмент — студенчество. Поэтому желаю Ассоциации мини-футбола России, ее партнерам, всем нашим регионам также плодотворно работать и в будущем, чтобы прирастать новыми участниками и популяризировать спорт и здоровый образ жизни по всей стране.