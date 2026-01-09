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9 января, 18:16

В «Норильском никеле» рассказали о транспортировке тела Фелипе Алекса в Бразилию

Игнат Заздравин
Корреспондент

Начальник команды «Норильский никель» Олег Андреев ответил на вопрос о транспортировке тела Фелипе Алекса.

«В данный момент я с его телом нахожусь в аэропорту Ухты, лечу в Москву. Дальше в Москве дооформляем документы, и его повезут для погребения в Сан-Паулу. Мы во всяком случае все сделаем, чтобы Алекса проводить достойно», — цитирует Андреева ТАСС.

Трагедия произошла 6 января. 32-летний бразилец почувствовал себя плохо в аэропорту во время посадки на рейс в Москву. Он потерял сознание и упал, ударившись головой о плитку. Прибывшие медики не сумели спасти жизнь спортсмена.

Фелипе Алекс.Трагедия: игрок мини-футбольного «Норильского никеля» Фелипе Алекс умер в аэропорту Ухты

Алекс выступал за «Норильский никель» с 2020 года. В 140 матчах Суперлиги бразилец набрал 122 (67+55) очка по системе «гол плюс пас». В 2024 году он был признан лучшим игроком клуба.

Источник: ТАСС
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