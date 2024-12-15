Мини-футбол
Новости
PARI Суперлига Кубок России Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Мини-футбол

Сегодня, 16:45

В Москве состоялся турнир Кубок года «Спорт-Экспресс»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Команда «СЭ» и Дмитрий Аленичев на турнире Кубок года «Спорт-Экспресс».
Фото «СЭ»

В воскресенье, 15 декабря, в манеже академии «Спартака» им. Ф.Черенкова состоялся турнир по футболу среди корпоративных команд Кубок года «Спорт-Экспресс», который наше издание организовало при поддержке «Бизнес Спорт».

Почетным гостем соревнований стал самый титулованный футболист в истории России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту» Дмитрий Аленичев.

— Спасибо «Спорт-Экспрессу» за приглашение на Кубок года! Ведущее издание страны — как всегда на высоте! Всех с наступающим Новым годом и новых побед! — отметил Аленичев.

— Рады были, что наш турнир собрал такую представительную компанию, — сказал на церемонии закрытия главный редактор «СЭ» Максим Максимов. — Такие соревнования для нас — новое направление, но не сомневаемся, что и здесь добьемся успеха. Мы благодарны партнерам за поддержку и всем командам — за участие. До встречи в Новом году.

В финале Золотого плей-офф Wildberries победил «Томскнефть» (1:0). В решающем матче Серебряного плей-офф S7 оказался сильнее ТСЗП (3:2).

Следующий турнир «СЭ» состоится 6 апреля 2025 года.

Читайте также
Очевидец крушения судов в Керченском проливе рассказал подробности происшествия
Сийярто назвал беспрецедентным жестом отказ Зеленского от диалога с Орбаном
«Россия 25» победила Белоруссию на Кубке Первого канала
Россияне опять рвут Будапешт: триумф нереального Бородина, победа эстафетчиков, у Лифинцева четвертое золото
Два танкера потерпели крушение в Керченском проливе. Что известно к этому часу
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Популярное видео
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Белый считает, что сборная России по футзалу на чемпионатах мира и Европы боролась бы за золото

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости