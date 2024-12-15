В Москве состоялся турнир Кубок года «Спорт-Экспресс»

В воскресенье, 15 декабря, в манеже академии «Спартака» им. Ф.Черенкова состоялся турнир по футболу среди корпоративных команд Кубок года «Спорт-Экспресс», который наше издание организовало при поддержке «Бизнес Спорт».

Почетным гостем соревнований стал самый титулованный футболист в истории России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту» Дмитрий Аленичев.

— Спасибо «Спорт-Экспрессу» за приглашение на Кубок года! Ведущее издание страны — как всегда на высоте! Всех с наступающим Новым годом и новых побед! — отметил Аленичев.

— Рады были, что наш турнир собрал такую представительную компанию, — сказал на церемонии закрытия главный редактор «СЭ» Максим Максимов. — Такие соревнования для нас — новое направление, но не сомневаемся, что и здесь добьемся успеха. Мы благодарны партнерам за поддержку и всем командам — за участие. До встречи в Новом году.

В финале Золотого плей-офф Wildberries победил «Томскнефть» (1:0). В решающем матче Серебряного плей-офф S7 оказался сильнее ТСЗП (3:2).

Следующий турнир «СЭ» состоится 6 апреля 2025 года.