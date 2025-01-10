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Сегодня, 13:42

В Госдуме РФ призывают болельщиков публично извиниться за расистские оскорбления в адрес Нандо

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на инцидент с дискриминацией игрока «Норильского никеля» Нандо в матче 14-го тура чемпионата России с «Сибиряком» (6:1).

«Их точно нужно отстранить на какое-то время от посещения матчей и заставить публично принести извинения за свои слова. В моем понимании, это важно сделать. Если же они откажутся и будет рецидив, то тогда стоит рассмотреть более серьезное отстранение и наказание. К сожалению, некоторые болельщики считают, что подобными оскорблениями они помогают своей команде, но это далеко не так. Наоборот, они лишь вредят своей команде, в том числе и в имиджевом плане. Если бы это произошло с моим соперником, то меня это уж точно не подбодрило бы», — сказала Журова «СЭ».

37-летний бразилец Нандо является пятикратным чемпион России и шестикратным победителем Кубка России. Он также выступал за московское «Динамо», «Газпром-Югру», КПРФ и самарское «Динамо».

В 2022 году он был впервые вызван сборную России, с которой стал серебряным призером чемпионата Европы-2022, проиграв в финале Португалии (2:4).

Денис Сафронов

МФК Норильский никель
Светлана Журова
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