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В Госдуме отреагировали на поражение сборной России по мини—футболу в четвертьфинале ЧМ-2021

21:13
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России в четвертьфинальном матче против Аргентины на ЧМ-2021 по мини-футболу.

«К сожалению, повторить результаты пляжного футбола нам не удастся. Обидное поражение. Мы едем домой. Мы вышли из группы достаточно уверенно, а сейчас... Надо работать над ошибками. Сегодня фортуна была не на нашей стороне. В целом команда на турнире мне понравилась. Работа тренеров и спортсменов чувствовалась. Выглядели мы неплохо. Обидно, конечно, мы ожидали больших результатов, но не удалось», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Сборная России проиграла Аргентине в матче 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу.

Исход встречи решался в серии пенальти. Здесь удача улыбнулась аргентинской команде — 5:4.

В полуфинале Аргентина сыграет с командой Бразилии.

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