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4 сентября 2025, 17:36

В Бразилии вратарь умер после отражения пенальти грудью на турнире по футзалу

Сергей Ярошенко

Вратарь Антонио Эдсон дос Сантос Соуза, более известный как Пиксе, погиб во время матча любительского турнира по футзалу в Бразилии, сообщает CNN.

Инцидент произошел на региональном турнире в муниципалитете Аугусту-Корреа. Вратарь отбил пенальти грудью и пошел праздновать это с командой, но внезапно упал.

Спортсмена был экстренно доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Причина смерти пока не разглашается.

Источник: CNN
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