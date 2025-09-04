В Бразилии вратарь умер после отражения пенальти грудью на турнире по футзалу

Вратарь Антонио Эдсон дос Сантос Соуза, более известный как Пиксе, погиб во время матча любительского турнира по футзалу в Бразилии, сообщает CNN.

Инцидент произошел на региональном турнире в муниципалитете Аугусту-Корреа. Вратарь отбил пенальти грудью и пошел праздновать это с командой, но внезапно упал.

Спортсмена был экстренно доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Причина смерти пока не разглашается.