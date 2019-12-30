В аварии погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу

Игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов разбился в автомобильной аварии в центре столицы, информирует Агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, ДТП произошло ранним утром 29 декабря на ул. Садовая-Кудринская. «Футболист на автомобиле BMW по неустановленной причине выехал в сторону встречной полосы и допустил лобовое столкновение с такси.

Затем машина отлетела и врезалась в два автомобиля. В результате случившегося 32-летний Погорелов погиб, также пострадали водитель и пассажир такси, их госпитализировали.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

Погорелов в 2008 году в составе сборной России стал победителем первого чемпионата Европы по мини-футболу среди молодежных команд.

Также он сыграл за взрослую сборную России по мини-футболу в нескольких товарищеских матчах.

В сезоне-2012/13 был капитаном мини-футбольного клуба «Норильский никель».