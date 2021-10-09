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«Ухта» одержала победу в матче с «Новой Генерацией»

20:41

«Ухта» победила «Новую Генерацию» (4:1) в матче первого тура чемпионата России по мини-футболу.

Хет-трик в составе победителей сделал Фелипе Парадински.

Чемпионат России

1-й тур

«Ухта» — Новая генерация (Сыктывкар) — 4:1 (0:1)

9 октября. Ухта. «УСК Ухта».

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Евгений Петров все материалы автора
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