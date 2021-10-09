«Ухта» одержала победу в матче с «Новой Генерацией»
20:41
«Ухта» победила «Новую Генерацию» (4:1) в матче первого тура чемпионата России по мини-футболу.
Хет-трик в составе победителей сделал Фелипе Парадински.
Чемпионат России
1-й тур
«Ухта» — Новая генерация (Сыктывкар) — 4:1 (0:1)
9 октября. Ухта. «УСК Ухта».
Читайте также
«Я русский, но не как те люди, что выросли в России». Финский центр получил рекордный контракт в истории своего клуба
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю