«Ухта» впервые выиграла чемпионат России по футзалу

«Ухта» победила «Газпром-Югру» в седьмом матче финальной серии чемпионата России по футзалу среди команд суперлиги.

Игра завершилась со счетом 4:1. На гол Дмитрия Хусаинова из «Ухты» на 21-й минуте югорская команда ответила точным ударом в исполнении Павла Карпова на 38-й минуте. В дополнительное время у победителей мячи забили Фелипе Парадински, вратарь Тьяго Гуита и Лукас Педала.

«Ухта» выиграла серию до четырех побед со счетом 4-3 и впервые завоевала титул.