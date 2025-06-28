Мини-футбол
28 июня, 16:55

«Ухта» впервые выиграла чемпионат России по футзалу

Алина Савинова

«Ухта» победила «Газпром-Югру» в седьмом матче финальной серии чемпионата России по футзалу среди команд суперлиги.

Игра завершилась со счетом 4:1. На гол Дмитрия Хусаинова из «Ухты» на 21-й минуте югорская команда ответила точным ударом в исполнении Павла Карпова на 38-й минуте. В дополнительное время у победителей мячи забили Фелипе Парадински, вратарь Тьяго Гуита и Лукас Педала.

«Ухта» выиграла серию до четырех побед со счетом 4-3 и впервые завоевала титул.

