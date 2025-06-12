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«Ухта» сравняла счет в серии с «Газпром-Югрой»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Ухта» обыграла «Газпром-Югру» во втором матче финальной серии чемпионата России — 6:4. Счет в серии стал равный — 1-1.

У ухтинской команды дублем отметился Йован Лазаревич, по голу забили Дмитрий Хусаинов, Сергей Денисов и Дмитрий Прудников, а также автогол на счету Фильо Дуду. У югорской команды забивали Александр Пирогов (дубль), Николай Шистеров и Александр Виноградов.

Третий и четвертый матчи пройдут в Югорске 15 и 16 июня.

Чемпионат России

Финал

«Ухта» (Ухта) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 6:4 (3:3)

Счет в серии: 1-1.

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МФК Газпром-Югра (Югорск)
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